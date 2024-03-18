房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

全國房地產 商協會(NAR)畫時代地妥協，正顛覆房地產買家的仲介費體制；華爾街 日報(WSJ)17日報導，不少仲介商實驗新的佣金方式，對買賣雙方都有影響，有種可能是買家要自己多做功課，而賣家可能較難脫手。

有些買家用固定費率或時薪來直接付錢給房仲，而非仰賴賣家設定費用。有些賣家給買家房仲的佣金，要比現行標準行情的2%到3%來得低。

消費者喜歡新模式，認為有彈性，大幅降低該給付買方仲介的費用，就掛牌40萬元的房子而言，可省下數千元的佣金。

但這些顛覆傳統的做法，經常意味著買方必須自己做更多功課；而付較低佣金的賣方只怕會發現，買方的仲介會勸買方別向他們的屋子出價。

分析師表示，不管如何，自今年夏天新規則生效後，這些新模式勢必散播開來，買方賣方都了解變化所在。

NAR在15日宣布總金額4億1800萬元的協議，與民事官司達成妥協，有人控告業界共謀讓佣金維持在高檔。藉著這麼做，NAR同意讓買方更容易與自己的仲介磋商佣金。

自7月起，大多數房屋賣家不必為自己該付買方仲介的金額而再付前金；這意味賣家不再支付買方仲介的成本，買方恐怕必須自掏腰包付錢給自己的仲介。

里奇蒙聯邦準備銀行經濟學者未定稿報告指出，買方為仲介人員每次執行的任務而直接付費，相形現存體制，買方一年可望節省300億元，原因在他們可以磋商而降低金額，少跑幾家屋子。

廉價仲介公司Newfound的執行長馬爾(Mike Maher)指出，拜線上掛牌賣房所賜，今天買屋人要找到房子更為容易，賣方要打廣告賣房也變便宜；他表示，要售屋有太多額外油水，若能除掉一些這類成本，可以讓房子更負擔得起、更易入手。

買方希望新的付錢模式可以幫他們降低仲介成本，意味著最終購屋成本能降下來。

有種管用方式為固定費率模式，按這種做法，買方可以同意直接付錢給自己仲介，但可以選擇要求賣方幫忙支付成本；例如洛杉磯 房仲公司Arrivva的創辦人葛利克(Fred Glick)代買方工作，固定費率9750元，假如賣方給較高酬勞給買方仲介，那麼葛利克會把差價退還給買方。