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私募基金投資單戶住宅比率增 民眾恐更買不起

編譯盧炯燊／綜合17日電
統計顯示，全美四分之一獨立屋的屋主是機構投資者，個人購屋者愈來愈難和他們競爭。(路透)
統計顯示，全美四分之一獨立屋的屋主是機構投資者，個人購屋者愈來愈難和他們競爭。(路透)

私募股權基金素來有投資房地產，然而數據顯示，它們在私人住宅方面的投資份額愈來愈大，除了讓住宅房地產市場出現驚人轉變外，也讓人擔心一般民眾失去競爭力以及難以承擔的住房能力。

畫盛頓時報根據社媒平台Medium報導，在2023年第三季度，私募基金購買獨立獨棟屋的比率達到44%，遠超過個人買家。一直以來，這些投資基金在房地產的投資主要是大型項目之類，然而現在把目標轉向老百姓的住房，標誌著已背離傳統。

這種做法不僅受到關注，也引發了擔憂，因為私募基金財雄勢大，涉及的範圍不斷擴大，可以提高房地產價格而將個人購房者排擠出去。

有一種說法不斷提起，就是天價的租金及房價，尤其是在2020及2021年最嚴重，正是包括私募基金、對沖基金等機構投資者造成。批評者認為，它們在收購方面的競爭優勢，進一步加劇了民眾對住房的負擔能力危機。

代表房東利益的組織「全國多戶住房委員會」(National Multifamily Housing Council)在分析2021年人口普查數據後，得出的結果是，多戶房屋的業主，有38%是個人，同一時間，獨立單戶房屋的業主，有24%是上述的機構投資者；換言之，一般個人的能力只能投向多戶房屋。

從歷史上看，投資公司和金融機構即使是投資住宅項目，也多是公寓等多戶單位，獨立單戶住宅主要留給個人買家，然而經過2009年經濟衰退之後，情況發生了逆轉，機構投資者將投資組合，擴大到非傳統的單戶住房領域。

在接下來的十年裡，機構投資者所占單戶住宅的比率逐年增長，從每年10%增加到15%，到了2023年第三季度更擴大至44%，凸顯了住房擁有權發生了重大轉變，產生的影響不能輕視。

投資 房地產 人口普查

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