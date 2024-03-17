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家得寶創辦人轟桑德斯「仇富偽善」 共和黨人批促升通膨

編譯潘勛／綜合16日電
進步派聯邦參議員桑德斯日前提出「周休三日」的提案，被共和黨籍參議員批評不利企業經營者。(路透)
進步派聯邦參議員桑德斯日前提出「周休三日」的提案，被共和黨籍參議員批評不利企業經營者。(路透)

民主黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)提案勞工周休三日，家得寶(Home Depot)共同創辦人朗格尼(Ken Langone)砲轟他「仇富偽善」；共和黨籍議員則批評桑德斯的議案會扼殺就業機會，也可能劇烈促升通膨；但周休三日議案並非首次在國會提出，2023年眾院就提過，近九成民眾在民調中表示甚感興趣。

福斯新聞網(Fox News)16日報導，朗格尼認為桑德斯純粹就是見不得有人比較富有；他表示，有錢人一直被當靶子，自己對多繳稅並無異議，但認為稅金花用要負責任。朗格尼揶揄財政部把社安金支票寄給他跟妻子，那些錢原意是該給缺錢的人，而桑德斯之流的政客同時卻向有錢人叫囂，「該付公平份額」。

朗格尼表示自己前日讀到新聞說，多達1500萬元經費被撥用去研究蜜蜂之類的蟲子，真是發瘋；他不滿的是民主黨使用稅金的方式，如果說加稅、稅金孳息是為了減少國債，那自己每次都會樂於給付。

朗格尼表示，桑德斯的每周32工時提案，讓他不禁認為家得寶若創辦於現今的法規條件下，肯定不會成功。

共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)大肆抨擊桑德斯的提案，表示政府規定每周工時32小時，還要求企業每工時至少加薪25%，肯定會摧毀雇主，迫使他們要不把就業機會搬去海外，就得激烈增加價格，才能營運下去；拜登政府碰到通膨還火上添油，肯定不可收拾。他認為政府強制縮短工時又不得減薪，等於判小企業死刑。

但桑德斯提的議案並非首度出現，眾院也有類似提案，桑德斯所提可謂同伴法案(companion bill)，民主黨眾議員高野首提於2021年，2023年3月再度提出。法案獲「國會進步黨團」(Congressional Progressive Caucus)支持，獲網路熱議，但最終沒能挺進眾院院會。

過去一些國家在實驗每周上班四天制，美國國會跟進，勞工及老闆們也都在思考；參與者報告說，有減輕壓力、身心透支的益處，改善生產力，幸福、快樂感也增加。法國2000年已立法規定每周35工時，正考慮降到32小時。87%美國勞工表示對每周上班四天很感興趣，另82%相信若在美國獲採用，會成功。

聯邦參議員桑德斯提出「周休三日」的提案，目前在參院獲得的支持並不多，未來是否有機...
聯邦參議員桑德斯提出「周休三日」的提案，目前在參院獲得的支持並不多，未來是否有機會通過，還有一條長路要走。(美聯社)

桑德斯 眾院 民主黨

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AI技術發展 可能加速周休三日美夢成真

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