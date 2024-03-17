AI技術發展 可能加速周休三日美夢成真

人工智慧(AI)正在取代人的不少工作，使得一些企業需要的人力變少了，工時也變短了。(路透)

工作四天、領五天薪水是天方夜譚？新冠疫情 時代許多公司試行並獲得正面結果後，在英國、冰島、葡萄牙等國家開始實施；一些專家指出，隨著人工智慧(AI )愈來愈熱門，它將可推動企業加速實施周休 三日的制度。

英國廣播公司(BBC)報導，科技資訊網站Tech.co於去年底調查1000多名美國商界領袖，詢問2024年科技如何影響工作場所。研究人員發現，周休三日的公司有29%在營運中廣泛應用AI，靠ChatGPT等程式來簡化營運；相較之下，周休二日的公司只有8%廣泛應用AI。從另一角度來看，應用AI的公司有93%願意讓員工只上四天班；少用AI的公司不到一半願意。

英國科技仲介公司TechNET IT Recruitment總經理辛普森(Shayne Simpson)說，AI是該公司周休三日成功的基礎，AI工具透過自動化重複手動任務如資料輸入、確認電郵、履歷篩選、拓展候選人等，每周每位人資顧問可節省21個小時，填補長期職位的時間平均也縮短了十天。

辛普森說，這不但提高生產力和士氣，也能留住人才：資深專業人士被簡化的流程吸引，而新手則對新工具躍躍欲試。

數位設計公司Driftime聯合創始人泰尤(Abb-d Taiyo)則說，之前流程緩慢，浪費不少寶貴時間，現在可將簡單任務交給如Modyfi等AI工具，產出圖形都是即時且可修改的，設計師能夠更輕鬆、更快速地創建概念和想法，四天的工作量沒有下降，工作品質、員工滿意度反而很高。

但光有先進科技恐無法帶來制度變革。愛爾蘭三一商學院(Trinity Business School)人力資源管理教授傅娜(Na Fu，音譯)說，周休三日成功的關鍵在企業文化及價值觀，像是公司是否高度信任員工、願意嘗試創新工作結構；有些企業也可能利用AI取代重複性任務後再將其他新工作交給員工，填滿空出來的時間，因此還得取決於公司整體目標、高階主管是否支持。