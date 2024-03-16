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舒默籲以色列改選 拜登稱「很好的演講」 美以裂痕恐更大

編譯廖振堯／綜合15日電
參院多數黨領袖舒默呼籲以色列改選，拜登總統15日表示「舒默發表了很好的演講」。圖為拜登(右)去年10月18日在特拉維夫會晤以色列總理內唐亞胡(左)。(路透)
參院多數黨領袖舒默呼籲以色列改選，拜登總統15日表示「舒默發表了很好的演講」。圖為拜登(右)去年10月18日在特拉維夫會晤以色列總理內唐亞胡(左)。(路透)

拜登總統與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)過去幾個月來多次通電，但內唐亞胡不願放棄消滅哈瑪斯的目標，拜登雖然屢踢鐵板，也不願公開與內唐亞胡決裂；然而在聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日公開指責內唐亞胡，並呼籲以色列改選政府後，拜登隔天便讚賞舒默言論；紐約時報指出，美以關係的嫌隙恐愈來愈深。

拜登15日會見愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)，接受記者提問時表示不會詳細談論舒默的言論，但說「舒默發表了很好的演講，我認為表達出除了他自己、還有許多美國人也嚴正關切的事情」。

拜登未明確贊同舒默任何具體的批評、也未贊同內唐亞胡下台改選的呼籲。之後白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)強調拜登沒有特別呼籲以色列新大選，「這將由以色列人民決定」。

知情人士透露，舒默在參院發言的前一天已事先致電白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮幕僚長齊安茲(Jeffrey D. Zients)；他詢問蘇利文此番言論是否會危及人質談判，蘇利文表示不會，齊安茲也未提出任何政治反對意見。

而拜登本可要求舒默克制、或說美國不應置喙以色列國內民主運作，但拜登選擇讚揚舒默。

最近幾周與拜登交談過的議員和助理表示，他對內唐亞胡的憤怒正侵蝕他不願公開批評的態度；拜登感到憤怒的是內唐亞胡公開回絕美國政府的堅持，持續轟炸加薩造成約3萬人死亡、阻擋援助進入、拒絕制定戰後計畫。拜登上周雖未明說，但暗示如果忽視他的警告，可能限制對以色列軍援。「這是一條紅線，我永遠不會放棄以色列」。

一向直言批評美國處理以哈戰爭的瓦拉德卡與拜登會面後卻指出，無論拜登如何不滿內唐亞胡的軍事行動，都無意中斷提供彈藥和防空系統。

瓦拉德卡會後在白宮外向記者說「拜登非常明確地表示美國將繼續支持以色列、協助以色列自衛，因此我認為這一點不會改變」，但也認為目前美國武器並非以自衛的目的使用。

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