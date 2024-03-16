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查川普檢察官卻鬧緋聞 法官狠批 恐下封口令

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥卡菲15日裁決，只要在調查前總統川普的團隊中與該郡檢察官威利斯(圖)傳出地下情的特別檢察官韋德離開團隊，威利斯就能留任。(路透)
喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥卡菲15日裁決，只要在調查前總統川普的團隊中與該郡檢察官威利斯(圖)傳出地下情的特別檢察官韋德離開團隊，威利斯就能留任。(路透)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)發生地下情，川普陣營因此要求取消針對川普的干預喬州選舉起訴案。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)15日裁決讓起訴案得以繼續進行，卻對威利斯私德與操守做出嚴厲批判。

麥卡菲在長達23頁的裁決書裡，除了批評威利斯的緋聞，也批評她的公開發言，直指威利斯製造利益衝突。他指出，最高層級法院三令五申提醒檢察官，由於肩負公共責任及掌握權力，必須接受特殊且嚴格的專業標準檢視；「每一名剛就職的檢察官都應該遵守準則，正義比定罪更重要，可以出重手但絕不能使用骯髒手段」。

麥卡菲提到，可能對富爾頓郡檢察官辦公室下達封口令(gag order)，避免在公共場合提及緋聞案來指責川普與其其他被告。麥卡菲不認同威利斯聲稱身為非裔而被攻擊戀情的說詞。

地下情消息被媒體披露後，威利斯與韋德均坦承有私人關係，但強調在調查團隊共事之後才開始交往的說詞，則遭到川普律師團抨擊。麥卡菲在裁決書中說，無法認定威利斯與韋德戀情何時開始。

對於川普律師團的利益衝突指控，威利斯辯稱，出遊時與韋德對半分擔花費。麥卡菲則說，能夠證實或反駁麥卡菲的證據極少，川普律師團並沒有提供足夠證據證明威利斯所言不實。

麥卡菲雖然沒有直指兩人說謊，裁決書中卻說，威利斯與韋德宣誓作證時並沒有完全說實話，「瀰漫著一股虛偽的味道」。

麥卡菲也說，即使威利斯與韋德所有說詞都是真的，還是明顯違反利益衝突。他說，即使戀情是在韋德加入調查團隊後才開始，威利斯持續擔任韋德的上司，支付酬勞給韋德，兩人卻有交往關係。

裁決書中寫道，威利斯讓自己跟韋德之間經常有金錢往來，卻沒有明確或可供查證的紀錄；由於無法證明兩人平分花費，看起來威利斯可能獲得財務利益，而聘用韋德的合約則是屬於威利斯的個人權限。

喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(圖)15日裁決，只要在調查前總統川普的團隊中...
喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(圖)15日裁決，只要在調查前總統川普的團隊中與該郡檢察官威利斯傳出地下情的特別檢察官韋德離開團隊，威利斯就能留任。(美聯社)

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