查川普檢察官卻鬧緋聞 法官狠批 恐下封口令

喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥卡菲15日裁決，只要在調查前總統川普的團隊中與該郡檢察官威利斯(圖)傳出地下情的特別檢察官韋德離開團隊，威利斯就能留任。(路透)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)發生地下情，川普 陣營因此要求取消針對川普的干預喬州 選舉起訴案。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)15日裁決讓起訴案得以繼續進行，卻對威利斯私德與操守做出嚴厲批判。

麥卡菲在長達23頁的裁決書裡，除了批評威利斯的緋聞 ，也批評她的公開發言，直指威利斯製造利益衝突。他指出，最高層級法院三令五申提醒檢察官，由於肩負公共責任及掌握權力，必須接受特殊且嚴格的專業標準檢視；「每一名剛就職的檢察官都應該遵守準則，正義比定罪更重要，可以出重手但絕不能使用骯髒手段」。

麥卡菲提到，可能對富爾頓郡檢察官辦公室下達封口令(gag order)，避免在公共場合提及緋聞案來指責川普與其其他被告。麥卡菲不認同威利斯聲稱身為非裔而被攻擊戀情的說詞。

地下情消息被媒體披露後，威利斯與韋德均坦承有私人關係，但強調在調查團隊共事之後才開始交往的說詞，則遭到川普律師團抨擊。麥卡菲在裁決書中說，無法認定威利斯與韋德戀情何時開始。

對於川普律師團的利益衝突指控，威利斯辯稱，出遊時與韋德對半分擔花費。麥卡菲則說，能夠證實或反駁麥卡菲的證據極少，川普律師團並沒有提供足夠證據證明威利斯所言不實。

麥卡菲雖然沒有直指兩人說謊，裁決書中卻說，威利斯與韋德宣誓作證時並沒有完全說實話，「瀰漫著一股虛偽的味道」。

麥卡菲也說，即使威利斯與韋德所有說詞都是真的，還是明顯違反利益衝突。他說，即使戀情是在韋德加入調查團隊後才開始，威利斯持續擔任韋德的上司，支付酬勞給韋德，兩人卻有交往關係。