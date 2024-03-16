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昔稱支持黨提名人 潘斯改變承諾：憑良心不會支持川普

編譯盧炯燊／綜合15日電
川普(左)任內出任副總統的潘斯(右)15日表示，他在2024年總統大選中不支持川普。圖為兩人2020年4月8日在白宮出席記者會。(美聯社)
川普(左)任內出任副總統的潘斯(右)15日表示，他在2024年總統大選中不支持川普。圖為兩人2020年4月8日在白宮出席記者會。(美聯社)

前副總統潘斯15日就2024年總統大選表態說，「憑良心」他不會支持前上司川普，是他對川普的確切否定。

潘斯15日在接受福斯新聞採訪時明確表示，「川普現時所推行及闡明的議程，與我們執政四年來所實行的保守派議程不一致，這就是為何不能憑良心在此次總統選舉中支持川普」。

這位前副總統曾有意競逐共和黨總統候選人提名，但最終決定退出時曾說過會支持共和黨提名人，現在的說法顯然是改變了承諾，儘管川普尚未正式成為提名人。

他在受訪時，對當年的川普/潘斯政府政績感到自豪，說正是保守派的政績讓美國更加繁榮及安全，然而現在川普卻放棄了當年在墮胎、國債問題上的保守派立場，在對待TikTok問題上更是逆轉過去的主張。

兩年來潘斯一再強調，儘管川普向他施壓，但他在2021年1月6日國會確認總統選舉結果時，無權拒絕2020年選舉結果。

他說，早在競選總統提名期間，他就已明確表示在一系列議題上與川普存在深刻分歧，這不僅僅是在1月6日履行憲法職責上存在分歧，而且是因為對方抛棄了保守派議程。

潘斯說，「我看到他(川普)放棄了對國家債務的承諾，他開始迴避對人類生命神聖性的承諾。上星期他更改變了對中國的強硬立場，改變了支持政府強制要求字節跳動出售旗下TikTok 的努力」。

去年競逐共和黨總統提名人時，潘斯已警告共和黨人，要警惕川普及其效仿者所拋出的「民粹主義誘惑」。他本人及其創立的「推進美國自由」(Advancing American Freedom)組織最近宣布，將投入2000萬元來推動保守政策。

潘斯沒有透露他將在2024年大選中投票給誰，只說他將保留「我的選票」，然而他也說永遠不會投票給拜登，也不會支持第三方候選人。

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