起訴川普 喬州檢方鬧緋聞 法官判決檢察官一留任一離職

傳出緋聞的喬州地區檢察官威利斯（左），法官15日判決她可以繼續留在起訴川普的團隊，但緋聞對象韋德（右）必須離開。（路透）

前總統川普 遭控干預2020年喬治亞州選舉結果而遭起訴，但富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)爆發地下情及利益衝突爭議，川普陣營要求法院撤銷威利斯起訴資格；富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)15日裁決，如果韋德離開調查團隊，威利斯就能留任；裁決出爐後，獲得威利斯以65萬薪酬延攬加入的韋德宣布辭職。

緋聞 事件傳出後，喬州 檢察官聲譽嚴重受挫；美聯社報導，韋德請辭對於挽救社會大眾對檢方的看法能有多少效果，仍有待觀察。

威利斯與韋德先前曾說，要對川普究責到底，緋聞曝光後，川普持續重力批判兩人，威利斯與韋德的言行更被輿論以放大鏡檢視。

川普陣營一直主張起訴他的檢察官威利斯傳出不倫必須去職，但並未如願。（美聯社）

麥卡菲在裁決書中寫道，威利斯與韋德緋聞招致行為不當的大量批判，如果威利斯留下來繼續主導起訴案，韋德就必須離開團隊。

裁決書同時指出，威利斯上個月在聽證會上的嗆辣證詞「非常不專業」，並說威利斯與韋德的關係是「錯誤選擇」(bad choices)的結果。

韋德提交辭呈給威利斯指出，辭職是為基於民主利益，基於為公眾服務的考量，希望起訴案能夠盡快繼續進行。他寫道，相信起訴案與調查團隊都能在優秀的領導下繼續前進，正義將獲得伸張。

韋德辭呈立即獲得威利斯批准，她在回函中稱讚韋德的專業與正直，並說韋德個人與家庭均受威脅，律師名譽在媒體與法院上遭到「不正當攻擊」。

川普在社群網站發文寫道，「威利斯的情人」已經「不光彩地請辭」。川普重申，喬州干預選舉起訴案是為了打壓2024年選舉。自從遭到起訴以來，川普對於所有指控始終辯稱無罪。

川普律師薩多(Steven Sadow)表示，「案子從一開始就不該成立」，將動用所有司法選項持續對抗這起訴訟。