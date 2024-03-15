川普密件門案 撤訴聲請遭駁回 封口費案延後開審

川普被控的封口費官司，曼哈頓檢察官白艾榮願意推遲一個月開審。圖為川普(中)在曼哈頓聯邦法院出庭。(美聯社)

佛州 南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)14日發布一份兩頁裁決書，駁回前總統川普 對「密件門」案的撤銷起訴聲請；2020年獲川普任命出任聯邦法官的甘農在裁決書中指出，雖然川普辯護律師團對特別檢察官刑事重罪起訴提出諸多質疑，卻不足以構成撤銷起訴。至於「密件門」案何時開審，甘農則未排訂日期。

長達三個半小時庭訊辯論中，甘農對於川普律師團的論述表現無法認同的態度。她說，觸犯間諜法(Espionage Act)是特別檢察官對川普的起訴重點，若依辯護律師主張撤銷違反間諜法罪名，將是「極不尋常的一步」。

川普出席14日的佛州聯邦區域法院庭訊，坐在被告席聽著律師向法官爭取撤案。川普卸任離開白宮之後帶走機密文件與資料，遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出40項聯邦罪名起訴。

美聯社分析，甘農裁決對史密斯來說是獲得小規模勝利。史密斯負責調查的推翻2020年大選結果案，川普同樣遭到聯邦起訴。

不過，川普律師團援引1978年「總統文件法」(Presidential Records Act)對史密斯起訴罪名提出挑戰，甘農在14日裁決書中並未說明。律師團聲稱，根據「總統文件法」規定，川普身為前任總統，離開白宮之後有權保留政府檔案做為個人用途。

甘農在法庭上對川普律師說：「很難理解為何你認為憑藉如此說詞能夠要求撤銷起訴。」

另外，川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)以34項重罪起訴，原訂3月25日展開陪審團遴選。距離開審不到兩周，白艾榮要求法院將開審日期延後30天，以便讓川普律師有時間查看檢方發現的新事證資料。

白艾榮辦公室一年多前向曾經調查川普「封口費」的聯邦檢察官索取資料，但直到日前才收到文件。由於新事證文件高達數萬頁，川普律師要求延後90天開審。川普面臨的四項刑事起訴案裡，原本只有「封口費」案沒有耽擱進度。