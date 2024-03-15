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逃避會失分 共和黨促黨內候選人談墮胎權

編譯徐薏茹／綜合14日電
墮胎權勢將成為今年大選的焦點之一，共和黨已發出備忘錄，提醒候選人不要逃避這個話題。(美聯社)
墮胎權勢將成為今年大選的焦點之一，共和黨已發出備忘錄，提醒候選人不要逃避這個話題。(美聯社)

共和黨要在在今年秋季選舉捍衛眾院多數席次，黨內正敦促同僚公開談論他們的墮胎權立場，而不是像許多人在先前的競選時那般試圖迴避問題，主張公開談論此議題對於贏得選舉將是重要關鍵。

華爾街日報審視一份由共和黨眾院競選部門準備的備忘錄，內容稱共和黨存在「品牌問題，而非政策問題」，因為他們不願談論墮胎議題，讓民主黨得以定義共和黨的立場，備忘錄指出，許多選民認為共和黨在任何情況下皆反對墮胎，然而實際上候選人的立場各式各樣，尤其是在搖擺選區。

該指南告訴候選人，他們必須「有信心地闡明」自己的立場，「不願向選民表明清楚立場是最糟糕的可能解決方案。」

近年來墮胎議題一直影響共和黨的成功，該黨在2022年贏回眾院，但差距比預期的小，兩黨的議員均表示，最高法院當年終止墮胎權的決定激起支持墮胎權選民的熱情，幫助民主黨捍衛席次。

這份指南將由眾院共和黨全國委員會主席哈德森(Richard Hudson)交給共和黨同僚，該指南也建議成員表達對女性的同理心，討論「常理的」解決方案，反擊民主黨在這一議題上的極端主義。

川普時期白宮資深顧問凱莉安．康威(Kellyanne Conway)在60多個競爭激烈的眾院選區進行民調，哈德森打算藉由此民調支持自己的論點；該民調發現，約三分之一的受訪者認為共和黨希望禁止所有墮胎，同樣約三分之一的受訪者認為民主黨支持任何情況及任何原因的墮胎。

共和黨表示，在基本的墮胎權和反墮胎標籤下，選民普遍支持對墮胎施加一些限制，比起民主黨，這樣的立場與共和黨更相似；民主黨則反駁稱他們與選民的立場更一致。

過去兩年共和黨傳達的訊息一直相當混亂，一些人支持新的聯邦限制，一些人主張應該交由各州處理，由共和黨掌權的十幾個州已經幾乎禁止墮胎，其中多州對強暴或亂倫有少數例外；佛羅里達州等州則禁止懷孕六周後墮胎。

共和黨 墮胎 民主黨

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