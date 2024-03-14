我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

美派陸軍特種部隊長駐台灣 參與使用「黑黃蜂」無人機等訓練

編譯中心／綜合報導
據軍事媒體報導，美國陸軍特種部隊將訓練台灣軍方使用這型黑色大黃蜂微型無人機，執行特種任務。（路透）
據軍事媒體報導，美國陸軍特種部隊將訓練台灣軍方使用這型黑色大黃蜂微型無人機，執行特種任務。（路透）

據中央社引述美國軍事新聞網站SOFREP的報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑。

根據2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）條款，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。

中央社報導，這項合作值得令人注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano），這是一款微型無人飛行載具（UAV）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。中華民國陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購這款微型無人機。

美國國防授權法勾勒部署美國人員到台灣的架構，主要著重在軍事訓練，但尚未立即有安置文官的規畫。報告指出將有愈來愈多美國特種作戰部隊聯絡組（U.S. Special Operations Forces Liaison Element）人員駐紮台灣，並計畫派駐美國第一特種部隊群（1st Special Forces Group）第2營A連小組。

這些小組包含三名美國陸軍「綠扁帽部隊」（Green Berets）人員，肩負在中華民國陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營與高空特種勤務中隊基地進行聯合訓練的任務，擔任駐訓觀察員。這與以往頻繁但非常駐訪問台灣訓練設施的做法不同。

自去年起，美國特種作戰部隊聯絡組一直在桃園市龍潭區的基地執行任務，協調在台灣的所有美國特種作戰活動。這樣的安排包括監督臨時駐紮台灣的高價值設備和訓練資源。

拜登總統11日公布的2025年政府預算，也首度編列1億美元強化台灣防禦能力。

台灣國防部回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，均依年度計畫執行，藉汲取經驗提升國軍整體戰力，但未進一步說明內容。

美國國防部發言人說，美國對於特定行動、交流或訓練沒有評論，但強調在對抗中國當前的威脅時，美國對台灣的支持以及與台灣的防衛關係，「我們對台灣的承諾堅若磐石」。

台灣的國防安全研究院國防戰略專家蘇紫雲強調，美國陸軍綠扁帽部隊與台灣專業兩棲偵察營的整合，增強了台灣對抗敵軍入侵的能力，相關活動遍布數個關鍵地點，包括金門、馬祖、澎湖與淡水河口。

SOFREP報導說，這項計畫是美台軍事關係的里程碑，總統蔡英文2021年接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，首度承認美軍40年來將首次長駐台灣。當時台灣的國防部不願對具體細節發表評論，但強調這些交流的目標是在增強台灣的訓練、備戰與制度性能力，符合確保國家與區域安全的年度計畫。

圖為美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互...
圖為美國陸軍綠扁帽特種部隊與台灣陸軍航空特戰指揮部，在台灣山區舉行每年固定的「互動操演」。（本報系資料照片）

國防部 中華民國 拜登

上一則

眾院迅猛封殺 TikTok措手不及 高層2周前還報告好消息

下一則

眾院壓倒性通過TikTok法案 要求切割中國母公司 否則祭禁令

延伸閱讀

宮﨑駿三度摘金 「蒼鷺與少年」為何在美國獲得高評價？

宮﨑駿三度摘金 「蒼鷺與少年」為何在美國獲得高評價？
誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨

誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨
俄羅斯軍火外銷量腰斬 美國穩居全球軍售龍頭

俄羅斯軍火外銷量腰斬 美國穩居全球軍售龍頭
美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」

美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」

熱門新聞

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統7日發表國情咨文內容備受矚目。（美聯社）

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

2024-03-07 10:24

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用