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華裔二戰老兵獲國會金質獎章 嘆「來得太晚，很多人等不到」

編譯俞仲慈／綜合12日電
六位高齡逾90歲的華裔退伍老兵9日在紐奧良「國家二戰博物館」(National WWII Museum)舉行的儀式上，獲頒「國會金質獎章」。(取自NBC News網站，來源：The National WWII Museum，攝影者Frank L Aymami III)
六位高齡逾90歲的華裔退伍老兵9日在紐奧良「國家二戰博物館」(National WWII Museum)舉行的儀式上，獲頒「國會金質獎章」。(取自NBC News網站，來源：The National WWII Museum，攝影者Frank L Aymami III)

六位二戰時期華裔老兵9日代表數千名華裔二戰老兵接受「國會金質獎章」(Congressional Gold Medal)，獲得美國平民最高榮譽。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，二戰期間因為種族歧視的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)影響，許多來自中國的移民無法申請入籍成為美國公民，直到1943年「排華法案」才被廢除；據統計，二戰期間未取得公民資格的中國籍移民約2萬人加入美軍，報效國家。

經過華裔退伍老兵團體多年來的爭取，2018年國會通過一項法案，決定針對二戰華裔老兵集體授予國會金質獎章，以表彰老兵們對國家的貢獻，而原本安排在華府舉行的授章儀式，因為爆發新冠疫情而延宕至今，不過數年前日裔和菲律賓裔二戰老兵已經獲頒類似榮譽。

9日在紐奧良(New Orleans)「國家二戰博物館」(National WWII Museum)舉行的儀式，六位逾90歲的華裔退伍老兵一一上台接受殊榮，現場有美國出生的華裔現役軍人以及即將入伍的中國籍移民在場觀禮。

來自夏威夷的二戰老兵沙亞瑟(Arthur T.S. Shak，暫譯)表示：「我以非常榮幸與謙卑的心情，代表大家接受這項殊榮，Mahalo(夏威夷語：感謝)國家二戰博物館。」

另外五名二戰老兵代表分別是施彥正(William Shih Yin Ching，音譯)、唐偉豪(Wai Hoo Tong，音譯)、李唐納(Donald T.S. Lee，音譯)、軍哈利(Harry G. Jung，音譯)和李永福(Joseph Wing Fook Li，音譯)。

2020年NBC記者採訪另一位華裔二戰老兵李羅伯(Robert M. Lee)，他向記者坦承，從軍是當年唯一選擇，因為剛從中國移民至美國，人生地不熟，無論上學或就業都有困難，於是年僅14歲就入伍當兵。

李羅伯表示，華裔二戰老兵獲得國會表彰，令他深感欣慰，並期盼儀式盡快舉行；他說：「我當然為自己感到高興，但也有點失望，因為榮譽來得太晚，很多人都等不到。」

六位高齡逾90歲的華裔退伍老兵9日在紐奧良「國家二戰博物館」(National ...
六位高齡逾90歲的華裔退伍老兵9日在紐奧良「國家二戰博物館」(National WWII Museum)舉行的儀式上，獲頒「國會金質獎章」。(取自NBC News網站，來源：The National WWII Museum，攝影者Frank L Aymami III)

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