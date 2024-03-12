美年度預算「首度」獨列台灣 國務院：對台安全進行歷史性投資

副國務卿韋瑪。（美聯社）

白宮11日向國會提交2025財政年度預算 案，總開支達7.3兆美元，其中國防預算達8500億美元，較去年增加1%。國務院 也首度在財政年度預算案編列1億美元的經費，協助台灣強化防衛能力，以維護台海和平及穩定。

根據國務院的新聞稿，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，以促進經濟繁榮、區域安全與穩定並重振共同民主價值。

在台灣方面，國務院請求編列1億美元，持續投資 於增強台灣安全的計畫，國務院指出，此為「歷史性」投資，首度在預算案單獨列出台灣，以展現對台灣安全的承諾。

根據白宮記者會新聞稿，這筆「歷史性」投資將透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）管道提供台灣軍援等方式，提升台灣的嚇阻力，維持台海和平及穩定。

有媒體在記者會上提問，過去有多筆金額逾1億美元的美國對台灣軍售案，為何國務院強調這筆經費是「歷史性」投資。對此，副國務卿韋瑪（Richard Verma）表示，這是國務院「首次替台灣單獨列出項目」，再次確認美國對台灣安全援助的承諾，以及對維護自由開放印太地區的承諾。

韋瑪隨後也被追問這1億美元的細項用途，是否包括美國特種部隊在台灣的長期協訓任務。韋瑪則回應，「我不這麼認為，我認為這就是傳統的安全援助，還有『國際軍事教育和訓練』（IMET）援助。我再次強調，你必須將其與我們在印太戰略中提供的全部援助，以及新添加的強制性資金一起看。」

除了國務院的預算，國防部也編列5億美元經費，用於補充美國提供給台灣的武器庫存。這些武器將透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）交付台灣。

根據國防部新聞稿，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示，國會先前已授權動用「總統撥款權」（PDA）提供台灣軍援。2025財政年度預算案是首度編列經費，補充美國透過總統撥款權軍援台灣所消耗的庫存，讓美國得以更換彈藥及裝備的庫存，保持備戰狀態。

總統拜登去年8月提出將提供台灣8000萬美元外國軍事融資的方案，並在11月簽署，是美國首度透過軍事融資貸款提供台灣軍援。