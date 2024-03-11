我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

奧斯卡╱1000萬禮服到18萬禮包 1場奧斯卡要花5690萬

編譯俞仲慈／綜合10日電
女神卡卡在2019年奧斯卡頒獎典禮上，戴著一條價值逾3000萬元的蒂芙尼珠寶項鍊。(美聯社)
女神卡卡在2019年奧斯卡頒獎典禮上，戴著一條價值逾3000萬元的蒂芙尼珠寶項鍊。(美聯社)

新冠疫情結束後，全球電影票房屢創新高，連帶奧斯卡頒獎典禮花費也水漲船高，個人金融公司WalletHub預估，總成本高達5690萬元，從1000萬元的禮服到18萬元的提包，還有送給入圍者的大禮包，證明奧斯卡從來都不只是一場頒獎典禮。

歷年A咖女星大手筆

WalletHub指出，一線女星出席奧斯卡的置裝費動輒千萬元，而且A咖女星的手筆還不僅於此，根據哈潑時尚(Harper's Bazaar)報導，2019年奧斯卡頒獎典禮，女神卡卡(Lady Gaga)戴著一條價值逾3000萬元的蒂芙尼(Tiffany & Co)珠寶項鍊。

2014年凱特布蘭琪(Cate Blanchett)身穿價值10萬元的Armani禮服、配戴價值1800萬元的蕭邦(Chopard)珠寶；還有莎莉塞隆(Charlize Theron)身穿價值9萬元的迪奧(Dior)長禮服，配戴價值1580萬元溫斯頓(Harry Winston)珠寶。

紅地毯價值2.47萬元

而且不只好萊塢明星的穿著打扮所費不貲，連鋪設在星光大道的紅地毯也非常昂貴，WalletHub指稱，光是5萬平方呎紅地毯就價值2萬4700元，尚不包括兩天工程18名工人的工資。

鍍金小金人造價400元

雖然奧斯卡得獎人沒有現金獎勵，但鍍金小金人造價400元，更遑論奧斯卡在影壇的重要地位，只要贏得最佳男女主角殊榮，下部片酬可望提高20%。

根據CNBC報導，演技與導演獎項的25位入圍者與頒獎典禮主持人皆可獲得價值逾18萬元、象徵「皆大歡喜」(Everybody Wins)的大禮包。

不過大禮包並非來自美國影藝學院(AMPAS)，而是由洛杉磯行銷公司Distinctive Assets提供，今年最貴重的禮物是價值5萬元的套裝旅遊行程，入圍者可邀請九名賓客一起入住位於瑞士阿爾卑斯山度假勝地Chalet Zermatt Peak的小木屋三晚。

1.5萬主持費 準備數月

今年第四度主持奧斯卡頒獎典禮的吉米金莫(Jimmy Kimmel)曾經透露2017年首次主持奧斯卡，拿到1萬5000元報酬；他說：「乍以為是一晚主持費，但其實得花數個月時間準備。」

2010年奧斯卡主持人亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)也曾感嘆這分差事「吃力不討好」並抱怨道：「奧斯卡付的報酬猶如餵雞的飼料。」根據媒體報導，2013年頒獎典禮節目製作人獲得至少10萬元「報酬」。

30秒廣告費要185萬

奧斯卡頒獎典禮30秒電視廣告收費185萬元，雖遠不及超級盃廣告費700萬元，仍可為美國廣播公司(ABC)帶來1億2000萬元收入。

奧斯卡 入圍 小金人

上一則

奧斯卡╱明星效應 塑身話題起 減重藥成另類贏家

下一則

奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱

延伸閱讀

奧斯卡／「奧本海默」共拿7獎 追平「媽的多重宇宙」紀錄

奧斯卡／「奧本海默」共拿7獎 追平「媽的多重宇宙」紀錄
奧斯卡／艾瑪史東演活「可憐的東西」時隔7年再拿影后

奧斯卡／艾瑪史東演活「可憐的東西」時隔7年再拿影后
奧斯卡得獎名單／「奧本海默」拿下最佳影片、導演、影帝、男配角獎

奧斯卡得獎名單／「奧本海默」拿下最佳影片、導演、影帝、男配角獎
奧斯卡／諾蘭拿最佳導演獎 史蒂芬史匹柏「傳承」頒獎

奧斯卡／諾蘭拿最佳導演獎 史蒂芬史匹柏「傳承」頒獎

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全