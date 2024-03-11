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奧斯卡╱楊紫瓊、關繼威頒獎 明星戴紅色別針籲停火

編譯俞仲慈／綜合10日電
今年奧斯卡頒獎典禮10日晚間在洛杉磯杜比劇院登場。(路透)
今年奧斯卡頒獎典禮10日晚間在洛杉磯杜比劇院登場。(路透)

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，美東時間10日晚間登場，知名脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)第四度獲邀主持，去年影后楊紫瓊和男配角關繼威都盛裝出席擔任頒獎人；而在紅地毯上，有不少明星佩戴紅色別針，以呼籲加薩停火，同時場外也出現反以色列的抗議聲浪。

影后楊紫瓊擔任本屆奧斯卡頒獎嘉賓。(歐新社)
影后楊紫瓊擔任本屆奧斯卡頒獎嘉賓。(歐新社)

今年奧斯卡頒獎典禮10日晚間在洛杉磯杜比劇院登場，由吉米金莫主持。(歐新社)
今年奧斯卡頒獎典禮10日晚間在洛杉磯杜比劇院登場，由吉米金莫主持。(歐新社)

吉米金莫 4度主持

影后楊紫瓊身穿銀灰色亮片禮服，搭配長手套，一頭黑髮紮成馬尾，造型簡潔俐落，展現高貴典雅的熟女魅力，至於去年男配角得主關繼威身穿深棕色緞面西服，戴上招牌黑框眼鏡，十足東方紳士風範。

紅地毯上包括女星珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)莎莉賽隆(Charlize Theron)瑪格羅比(Margot Elise Robbie)等皆盛裝出席，爭奇鬥艷，令人不不暇給，不過場外也相當熱鬧。

聲援加薩停火組織Artists4Ceasefire動員聚集在杜比劇院(Dolby Theatre)外，呼籲人道救援和釋放所有人質，同時高喊「恥辱」，企圖爭取好萊塢名流支持。

許多出席奧斯卡頒獎典禮的演員，在胸前別上一枚紅色胸針，呼籲加薩停火。(美聯社)
許多出席奧斯卡頒獎典禮的演員，在胸前別上一枚紅色胸針，呼籲加薩停火。(美聯社)

因演唱電影「Barbie芭比」主題曲What Was I Made For?入圍最佳原創歌曲的歌手怪奇比莉(Billie Eilish)與哥哥菲尼亞斯奧康奈爾(Finneas O'Connell)以及非裔女導演艾娃杜威納(Ava DuVernay)、男演員拉米尤瑟夫(Ramy Youssef)都戴著紅色胸針。

場外出現反以抗議

洛杉磯警方頭戴頭盔、揮舞警棍，嚴陣以待，並宣布集會非法，揚言逮捕違法的抗議人士。

由於去年歷經148天罷工行動，導致好萊塢片廠停工，成為主持人吉米金莫開場的橋段並開玩笑表示：「演員們現在可以不再擔心被人工智慧(AI)取代，而是更擔心被更具魅力的演員取而代之。」

吉米金莫不忘感謝幕後工作人員：「謝謝你們和我們站在一起。」然後話鋒一轉：「在即將到來的談判，我們也將和你們站在一起，我要確保今晚節目時間拖得很長，這樣你們就有很多加班費可領。」

在「最佳男配角」的頒獎中，是由關繼威等五人一同上台，在分別介紹入圍者後，該獎項最後頒給「奧本海默」(Oppenheimer)的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)。

宮﨑駿以「蒼鷺與少年」奪得第96屆奧斯卡最佳動畫片獎。(路透)
宮﨑駿以「蒼鷺與少年」奪得第96屆奧斯卡最佳動畫片獎。(路透)

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