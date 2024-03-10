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奧斯卡／奧本海默入圍13項最多 諾蘭可望首奪最佳導演

編譯俞仲慈／綜合9日電
好萊塢電影「芭比」與「奧本海默」，叫好又叫座。(美聯社)
好萊塢電影「芭比」與「奧本海默」，叫好又叫座。(美聯社)

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，訂於美東時間10日晚上7時舉行，這場影壇盛會的重點將是獲得最多項提名的傳記電影「奧本海默」(Oppenheimer)，尤其該片導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)能否如願拿下一座小金人，備受矚目。

電影「芭比」(Barbie)上映以來，在全球掀起粉紅熱潮，締造14億元驚人票房，勇奪2023年度賣座冠軍，該片導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)一躍成為影史上最成功的女導演，但可惜葛莉塔潔薇與女主角瑪格蘿比(Margot Robbie)並未獲得奧斯卡提名。

「奧本海默」入圍最多獎項，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男、女配角、最佳剪輯、最佳攝影等13項提名，其中男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)和男配角小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)幾乎橫掃今年所有頒獎典禮，成為演技類獎項的常勝軍。

至於該片導演諾蘭儘管響譽全球，卻始終無緣小金人，外界預期以「奧本海默」全球10億元票房佳績，諾蘭有望奪得第一座小金人。

另外美國影藝學院(AMPAS)為了增加電影產業多元化，擴大會員人數，女性和有色人種比率比數年前大幅增加，今年有93國、近1萬1000名會員投票。

獲得最佳影片提名的四部影片：「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)、法國片「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)、「之前的我們」(Past Lives)和「夢想集中營」(Zone of Interest)，皆有非英語對白。

獲得提名的20位男女演員，七人是有色人種，「花月殺手」女主角莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)更是奧斯卡第一位獲得提名的原住民演員，將與「可憐的東西」(Poor Things)女主角艾瑪史東(Emma Stone)爭奪影后。

奧本海默 奧斯卡 小金人

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