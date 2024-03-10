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奧斯卡／紅毯猜一猜 造型師：會看到很多女星改穿褲裝

記者胡玉立／綜合報導

一年一度的奧斯卡頒獎典禮紅毯時刻到來，名人造型師詹妮弗·奧斯汀(Jennifer Austin)和Elle時尚雜誌英國網站總監凱蒂·奧馬利(Katie O’Malley)盤點了今年頒獎季眾名人多樣化穿著風格，並預期10日紅毯看點。

路透(Reuters)報導，奧斯汀預言，「除了標準傳統晚禮服，我相信會看到很多女性著褲裝出席。」

奧馬利則指出，這個頒獎季名人穿著風格多元，從晚禮服、刺繡、透視連身裙都有，但拖地長禮服不但引人注目，更彰顯了「真正的好萊塢魅力」；「我喜歡看到拖地大裙擺、披肩、歌劇手套；今年頒獎季確實呈現出一種真正的奢華。」

奧斯汀曾為女星安琪拉貝瑟(Angela Bassett)和入圍今年奧斯卡的丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)等名人設計造型。她接受路透訪問時表示，「說到奧斯卡，我們總是有我們的規則，你會看到很多標準傳統長禮服，但我相信我們會看到很多女性穿褲裝。」

奧斯汀也說，她喜歡「任何能為服裝帶來動感的東西」，如亮片和流蘇；「我們正在創造時尚氛圍，那些質地確實有助於創造出那樣的高光時刻。」

男士服裝款式方面，除了經典燕尾服，還有帶裝飾的晚宴外套及西裝。入圍奧斯卡最佳男主角的柯爾曼多明哥(Colman Domingo)和席尼墨菲(Cillian Murphy)都選擇了絲帶領結。

談到顏色選擇，紅色一直都很流行，不論對男士或女性來說，它都是可以柔和的色調。奧斯汀認為，「我們仍會看到很多紫丁香和粉彩，『芭比』粉紅也仍然存在，但已開始慢慢消失。男性也開始選擇不同的顏色，大色塊愈來愈多。」

奧馬利表示，「我們看到宏偉服裝重裝回歸，以及對設計、紋理和色彩的真正慶祝，如此現象已多年未見。」

奧馬利預料，10日所有人的目光將集中在入圍奧斯卡的女星達文喬伊蘭道夫(Da'Vine Joy Randolph)、丹妮爾布魯克斯、莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)、 艾瑪史東(Emma Stone)、凱莉墨里根(Carey Mulligan)和珊卓惠勒(Sandra Huller)身上。

奧斯卡 入圍 芭比

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