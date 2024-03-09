香港23條立法「境外干預」 台陸委會：不知如何在港平安生活

港府 正加速基本法23條立法，「維護國家安全條例草案」中對「境外干預」亦有規範。香港 立法會主席梁君彥稱，政府和立法會必須攜手，盡一切努力，盡早完成立法。對此，台灣陸委會副主委詹志宏8日表示，該法很多原則性規定，將讓所有人擔心在香港旅遊、經商是否受到影響，「不知道如何在香港平安地過生活」。此外，也有香港立法會議員擔憂今後港台間的交流。

詹志宏在陸委會例行記者會說，「我們與世界各國擔心的是一樣的，香港過去的自由民主人權是不是逐漸的在被消失、被剝奪當中」，這會影響香港750萬居民的生活方式。尤其100多條條文「厚厚的一疊」，很多是原則性的規定，最需要釐清的是這些規定下，哪些範圍、具體行為涉及違法，哪一些被容許。

詹志宏認為，港府過去這一個月徵詢期間，港府相關官員的說明「並不是很完整與具體」，即使趕在下月前完成立法，「問題是在立法後的執法，在沒有很具體規範的情況下，很多人都擔心會觸犯法律」。

詹志宏說，這將導致所有人不知道如何在香港能很平安地過生活，或到香港旅遊、經商。他表示，「這是我們所關切的，將來發展要持續觀察」。

草案第六條內容「境外干預及從事危害國家安全活動的罪行」，政黨新思維的立法會議員狄志遠8日接受無線電視台訪問時說，對於上述條款的建議，他尤其關注今後港、台之間的往來會否受影響。

政大公行系教授蘇偉業表示，尚未詳細看過這部法律草案，無法細緻地分析台灣民眾赴港可能的影響，但現在兩種人香港已拒絕入境，包含政治人物、敏感人物，至於其他人，「如果比較高調做了什麼事情」，可能不會放行入境，或入境可能會被抓。若通過這個條例，就是「多一個根據」。