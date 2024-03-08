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中國「刪除美國」 行動 要求國企2027年前換掉外國軟體

記者胡玉立／綜合報導
中國政府發布內部文件「79號文件」，要求國內在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。圖為美國高通公司代表在北京出席全球移動互聯網大會。(美聯社)
中國政府發布內部文件「79號文件」，要求國內在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。圖為美國高通公司代表在北京出席全球移動互聯網大會。(美聯社)

華爾街日報」(WSJ)7日報導，2022年中國政府暗中發布「79號文件」敏感指令，要求中國在金融、能源等方面的國有企業，在2027年以前汰換其IT系統內的外國軟體。

這項被稱為「刪除美國」(Delete A)的行動，對在中國發展的美國公司來說，是「不祥之兆」；該指令實施至今，確實已見「成效」。

知情人士稱，「79號文件」(Document 79)非常敏感，官員只能看到命令，不得影印。該文件首要目標是硬體製造商，包括戴爾(Dell)、IBM和思科系統(Cisco)等公司的大部分設備，已逐漸被中國競爭對手產品取代。

「79號文件」針對提供軟體、支援日常基本辦公業務運作到管理供應鏈的外國公司，該領域是外國科技公司在中國獲利的最後堡壘之一；微軟(Microsoft)和甲骨文(Oracle)這類公司正在該領域節節敗退。

這項努力是中國領導人習近平多年來，從半導體和戰鬥機等關鍵技術、到穀物和油籽生產等各方面，努力推動自給自足的一環。更大範圍的策略是要減少中國在食品、原料和能源方面對西方的依賴，轉而關注國內供應鏈。

「79號文件」是「國有資產監督管理委員會」在2022年9月發布，該機構負責監管中國龐大的國有企業部門，其中包括中國100家最大上市公司中的60多家。指令發布的同時，還要求國有企業每季呈報有關電子郵件、人力資源和業務管理方面使用中國軟體替代外國軟體的進展。

中國國有部門支出在2022年達到48兆元人民幣，約合6兆6000萬美元。該指令利用這項購買力支持中國科技公司，進而改善其產品並縮小與美國競爭對手的技術差距。

「華爾街日報」指出，透過調查過數據和採購相關文件以及知情人士的透露，中國國有企業確實盡力加大對國內品牌的購買力道，儘管中國國內替代品有時並不好用，買家包括銀行、金融經紀公司和郵政系統等公共服務機構。

華爾街 供應鏈 習近平

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