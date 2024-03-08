我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

Temu去年傳砸20億在Meta登廣告 登Google最大廣告客戶

記者顏伶如／綜合報導
中國跨境電商平台Temu積極拓展美國市場，去年砸下近20億元在Meta做廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu。(美聯社)
中國跨境電商平台Temu積極拓展美國市場，去年砸下近20億元在Meta做廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu。(美聯社)

華爾街日報」7日獨家報導，中國跨境電商平台Temu為了打進美國市場，去年大手筆砸下將近20億元在Meta做廣告，在谷歌(Google)刊登廣告花錢最多的客戶也是Temu；2022年才成立的Temu，不惜重金強打廣告的手法，讓兩大科技巨擘高層主管都頗感意外。

消息人士指出，Temu母公司拚多多(PDD Holdings)在2023年耗資近20億元在Meta做廣告，其大手筆讓Meta高層主管感到意外。2023年，在谷歌花最多錢登廣告的五大客戶裡，第一名就是Temu。

Temu發言人答覆「華爾街日報」詢問時，對20億元的數字提出質疑，但婉拒透露在Meta的廣告花費多少。

報導指出，Meta員工私下開玩笑說，非常感謝Temu送上豐厚的禮物卡。

不過，高盛集團(Goldman Sachs)估計，Temu的龐大廣告開銷，在2023年可能導致每筆接單平均虧損7元。

廣告分析師韋瑟爾(Brian Wieser)也說：「Temu想要投資買廣告在美國市場取得一席之地，可能每筆銷售都在賠錢。」他表示，如果Temu覺得廣告開銷已經足夠，或發現這招不管用，Meta等科技公司就將面對逆風。

韋瑟爾同時表示，來自中國的廣告投資非常廣泛，因此即使Temu減少開銷，Meta整體業績成長不至於受到巨大打擊。

報導指出，知情人士指出，谷歌非常積極爭取Temu生意，業務代表在中國與Temu高層主管討論供應鏈問題與廣告開銷費用的關聯。

除了集中火力在網路平台大做廣告吸引美國消費者外，Temu今年還抓緊機會在全年度最多觀眾收看的超級盃(Super Bowl)轉播期間打廣告。

哥倫比亞廣播公司(CBS)2月11日實況轉播超級盃比賽及比賽結束後續報導時，Temu耗資數千萬元的宣傳包括四度播放30秒電視廣告片。今年各大廠商在超級盃播放30秒廣告的價格約為700萬元。

超級盃 谷歌 華爾街

上一則

阻止國會禁TikTok 用戶打爆議員電話

下一則

中國「刪除美國」 行動 要求國企2027年前換掉外國軟體

延伸閱讀

Temu為打進美國市場去年大手筆砸20億在Meta登廣告

Temu為打進美國市場去年大手筆砸20億在Meta登廣告
Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業

Meta大當機、臉書斷直播 柯以柔嚇到臉白 邵庭擔心失業
臉書、Instagram大當機後 LinkedIn服務也一度中斷

臉書、Instagram大當機後 LinkedIn服務也一度中斷
AI伺服器鏈旺到2025年 這些台灣公司滿手訂單

AI伺服器鏈旺到2025年 這些台灣公司滿手訂單

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證