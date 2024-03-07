上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

紐約時報6日報導，成千上萬中國移民 穿越中南美洲，從美墨邊境 非法入境之後落腳紐約，還有更多中國走線客目前可能正在中美洲、南美洲朝墨西哥前進。許多中國無證移民來到紐約，馬上融入歷史悠久的當地社區華人 家庭或社交網絡，很快展開新生活，靠自己過日子。

報導指出，數以千計的中國無證移民從中南美洲闖關美墨邊境，抵達美國之後來到紐約皇后區(Queens)、布魯克林(布碌崙)或曼哈頓華埠。雖然確切人數無法得知，但智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)移民政策副主任葛拉特(Julia Gelatt)表示，從2022年10月以來的移民法院資料顯示，紐約州是中國無證移民在美落腳首選目的地，累計超過2萬1000個案例，其次為加州。

這波中國移民湧入紐約，是十多年來人數增加規模最大的一次，大約有1980年代初期大量中國移民抵達紐約的盛況相當，當年華埠等老舊社區因為新移民到來得以振興，法拉盛(Flushing)、皇后區、日落公園(Sunset Park)、布魯克林(布碌崙)則成為新興華人社區。

與來自拉丁美洲的無證移民相比，在紐約的中國無證移民人數小巫見大巫，相對來說較少引起注意。但中國移民在紐約迅速增加，勢必對紐約市及當地59萬人口的華人社區帶來重大影響。紐約華人社區在全美各地華人社區當中規模居冠。

根據葛拉特分析，2023會計年度裡，抵達陸路邊境以及搭船、搭機入境，卻未持有有效簽證的中國公民達5萬2700人，大約是2021會計年度的一倍多，而且這個數字還不包括並沒有被邊境巡邏員查緝的中國無證客，也不包括持有效簽證入境但後來逾期居留的中國公民。

2023年12月，約有5980名中國無證客在美墨邊境遭查緝，是2022年12月950人遭取締的六倍。

2022年10月以來，美墨邊境累計有340萬人非法入境，其中墨西哥公民有97萬4000人，委內瑞拉公民41萬人。

紐時報導，中國無證移民絕大多數並未使用紐約市的收容中心。紐約市府官員指出，2022年春季以來，17萬3000人透過市府安排收容中心，中國公民共計不到400人。

勃魯克學院(Baruch College)人類學教授葛斯特(Kenneth J. Guest)說，初來乍到的中國移民有華人社區可以求助，不需要仰賴收容中心，華人社區長期以來一直扮演幫忙移民融入紐約與其他城市新生活的重要角色。