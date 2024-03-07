北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

艾迪生媒體研究機構5日進行出口民調，初步結果顯示，在北卡羅來納州、維吉尼亞州、加州的共和黨總統初選中，選民似乎特別注重移民問題。圖為加州的川普支持者3月3日舉行集會活動。(路透)

艾迪生媒體研究機構(Edison Research)5日進行出口民調，初步結果顯示，在北卡羅來納州 、維吉尼亞州 、加州 的共和黨總統初選中，選民似乎特別注重移民問題。

43%的北卡羅來納選民表示，在決定如何投票時，移民問題最重要；31%的選民表示經濟最重要，11%提到墮胎政策，9%提到外交政策。

在維吉尼亞州，移民也是最令人擔憂的問題，而在加州，稍微多一點的選民認為經濟最重要，而移民問題幾乎同樣常見。

在北卡羅來納共和黨初選中，60%的選民認為拜登非合法當選，維吉尼亞州、加州持相同意見的選民分別占46%、57%。

64%的北卡羅來納選民表示，若前總統川普被判有罪，他仍然適合擔任總統，另外32%表示他不適合；53%維吉尼亞州選民認為他適合；68%的加州選民認為川普適任。

62%的北卡羅來納選民認為沒有合法身分的移民應該驅逐出境，34%認為這些移民應該能夠申請合法身分；59%維吉尼亞選民認為沒有合法身分的移民應該驅逐出境；69%的加州選民認為應驅逐出境。

北卡羅來納州23%的共和黨初選選民認為自己是溫和派或自由派，維吉尼亞的比率為35%，加州的比率占31%。

北卡羅來納州44%的選民擁有大學學位，維吉尼亞的比率為52%，加州的比率為42%。

北卡羅來納州34%的共和黨初選選民通常認為自己是獨立選民，維吉尼亞的比率為29%，加州為32%。

自認是基督教福音派或重生派的白人占北卡羅來納州選民的52%，維吉尼亞為36%，加州為22%。