我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

編譯徐薏茹／綜合6日電
艾迪生媒體研究機構5日進行出口民調，初步結果顯示，在北卡羅來納州、維吉尼亞州、加州的共和黨總統初選中，選民似乎特別注重移民問題。圖為加州的川普支持者3月3日舉行集會活動。(路透)
艾迪生媒體研究機構5日進行出口民調，初步結果顯示，在北卡羅來納州、維吉尼亞州、加州的共和黨總統初選中，選民似乎特別注重移民問題。圖為加州的川普支持者3月3日舉行集會活動。(路透)

艾迪生媒體研究機構(Edison Research)5日進行出口民調，初步結果顯示，在北卡羅來納州維吉尼亞州加州的共和黨總統初選中，選民似乎特別注重移民問題。

43%的北卡羅來納選民表示，在決定如何投票時，移民問題最重要；31%的選民表示經濟最重要，11%提到墮胎政策，9%提到外交政策。

在維吉尼亞州，移民也是最令人擔憂的問題，而在加州，稍微多一點的選民認為經濟最重要，而移民問題幾乎同樣常見。

在北卡羅來納共和黨初選中，60%的選民認為拜登非合法當選，維吉尼亞州、加州持相同意見的選民分別占46%、57%。

64%的北卡羅來納選民表示，若前總統川普被判有罪，他仍然適合擔任總統，另外32%表示他不適合；53%維吉尼亞州選民認為他適合；68%的加州選民認為川普適任。

62%的北卡羅來納選民認為沒有合法身分的移民應該驅逐出境，34%認為這些移民應該能夠申請合法身分；59%維吉尼亞選民認為沒有合法身分的移民應該驅逐出境；69%的加州選民認為應驅逐出境。

北卡羅來納州23%的共和黨初選選民認為自己是溫和派或自由派，維吉尼亞的比率為35%，加州的比率占31%。

北卡羅來納州44%的選民擁有大學學位，維吉尼亞的比率為52%，加州的比率為42%。

北卡羅來納州34%的共和黨初選選民通常認為自己是獨立選民，維吉尼亞的比率為29%，加州為32%。

自認是基督教福音派或重生派的白人占北卡羅來納州選民的52%，維吉尼亞為36%，加州為22%。

北卡羅來納州 維吉尼亞州 加州

上一則

每日郵報：中國黑幫聯手墨西哥毒梟 送中國走線客入美

下一則

南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

延伸閱讀

85年前無人租屋給董家...報答收留恩情 加州華裔捐500萬助非裔

85年前無人租屋給董家...報答收留恩情 加州華裔捐500萬助非裔
加州59選區眾議員選戰 陳立德遙遙領先

加州59選區眾議員選戰 陳立德遙遙領先
川普超級星期二大勝後 共和黨大老麥康諾表態支持

川普超級星期二大勝後 共和黨大老麥康諾表態支持
海理退選之後 支持者投給誰？

海理退選之後 支持者投給誰？

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持