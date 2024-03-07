報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

現年86歲的董榮恩(Ron Dong，以下均音譯)與同齡妻子董珍絲(Janice Dong)和他81歲的弟弟董勞德(Lloyd Dong Jr.)最近決定慷慨捐款500萬元給加州非裔 社區，供非裔學子受教育。這一切，都要從1939年說起，當時他們一家人在歧視法令下找不到住處，只有一對非裔夫婦願意把房子租給他們。如今董家感恩圖報，回饋非裔社區。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，董氏家族當年向非裔夫婦湯普森(Gus Thompson)和艾瑪‧湯普森 (Emma Thompson)租屋、後來買下他們在加州科羅納多市(Coronado)的房產。

售屋收益 回饋給社區學子

董家為了感謝湯普森家幫助他們在美國社會立足，現在決定將他們出售房屋後的500萬元收益，捐贈給聖地牙哥 州立大學非裔資源中心(Black Resource Center)，藉此回饋非裔社區學子，並希望中心能以艾瑪和格斯命名。

湯普森夫婦其實是肯塔基州奴隸後代，當董氏家族想在加州科羅納多市租房時，當地施行種族限制性住房契約法律，禁止移民和有色人種在科羅納多租屋和購屋，沒人願意租給他們。當時在鎮上經營企業的湯普森夫婦，因為早在1895年自建房屋和穀倉，得以免受限制，於是向董家伸出援手。

董氏家族後來出售的科羅納多房產包括位於C大道832號的湯普森一家原始住宅及隔壁一棟八單位公寓大樓；估計總價值為800萬元。董家兄弟倆捐出他倆的500萬元份額。

董榮恩和妻子董珍絲都是退休教師，他們相信教育可以改變人生。談到這筆捐款，董榮恩說：「再合適也不過。」董珍絲表示，「這筆捐款可能可以讓一些原本沒有機會的孩子，在大學裡取得成功。」

董勞德則說，湯普森夫婦讓他們一家人有機會在這片土地開始，現在是為其他人做同樣事情的時候了，「沒有他們，我們就不會有教育和其他的一切。」

當年接手房屋 創華裔首例

在聖地牙哥長大的霍華德大學政治學教授麥卡萊斯特(Jo Von M. McCalester)指出，董氏家族和湯普森家族同樣都試圖在一個不把他們視為正式公民的土地上生存發展，「邊緣人群很自然地會互相支持」。

科羅納多歷史學家阿什利(Kevin Ashley)則表示，1955年湯普森賣掉了他們在科羅納多的住宅和穀倉，董氏家族成為第一個在科羅納多購置房地產的美籍華人家庭。他說，這個故事彰顯了一個家庭願意幫助另一個家庭成功，所產生的持久影響。