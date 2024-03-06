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學者：大陸兩會凸顯「黨強政弱」 習近平權力更強化

記者陳宥菘／台北即時報導
政大國際關係研究中心6日上午舉辦「解析2024中共全國兩會座談會」，政大國關中心研究員陳德昇（左起）、政大國關中心副主任王信賢、政大國關中心主任寇健文、政大國關中心副主任黃瓊萩、政大國關中心助理研究員曾偉峯出席與談。（記者陳宥菘／攝影）
政大國際關係研究中心6日上午舉辦「解析2024中共全國兩會座談會」，政大國關中心研究員陳德昇（左起）、政大國關中心副主任王信賢、政大國關中心主任寇健文、政大國關中心副主任黃瓊萩、政大國關中心助理研究員曾偉峯出席與談。（記者陳宥菘／攝影）

今年大陸兩會取消總理記者會，打破逾30年來慣例，引發討論。政大國際關係研究中心主任寇健文指出，這反映了黨中央與國務院的地位落差進一步拉大，形成「上下關係」。政大國關中心助理研究員曾偉峯則說，這突出了「黨大於政，黨強政弱」的意涵。政大東亞所特聘教授兼國關中心副主任王信賢認為，中共總書記習近平的權力「更為強化」。

大陸進入一年一度全國政協、人大「兩會」會議，政大國際關係研究中心6日上午舉辦「解析2024中共全國兩會座談會」。

此次人大開幕前夕，大陸宣布將不會循例於人大會議閉幕後舉辦「總理記者會」。寇健文指出，中共過去十年走向「權力集中」，集中在習近平身上，也集中於黨，且在2016年「南北院之爭」後，經濟社會決定權已逐漸從國務院往中共中央移動，這次總理記者會取消反映了中共黨委擴權，是總理決策角色的進一步弱化。

曾偉峯指出，李強去年接任總理後，主持召開的第一場國務院會議修訂了《國務院工作規則》，其中明訂遇到重大事項要及時向黨中央請示報告，也刪除了「推進政務公開」章節，一連串作為使這次取消總理記者會「有跡可循」。

曾偉峯認為，總理記者會取消後，總理不再擁有政策詮釋權，李強的角色不是政策決策者或詮釋者，而成為習近平「忠實的政策執行者」。

王信賢指出，李強政府工作報告基本上以去年中央經濟工作會議的決議，以及財經委、深改委的內容為主，展現「黨負責決策，國務院負責執行」。王信賢觀察，李強報告每隔幾段就提到習近平；各部長在「部長通道」發言時，開頭亦都先提到習近平，顯示「習近平的權力更為強化」。

王信賢進一步表示，中共中央政治局七個常委之間的「上下臣屬關係」也越來越明確，呈現習「一人在上」，明確指派任務給其餘「在下」的6名常委。例如，李強負責經濟社會產業發展，蔡奇負責安全黨務，王滬寧負責意識形態與統戰。

寇健文則以「分憂不分權」形容當前中共高層分工情況。他說明，隨著習近平年歲增長，基於現實考量，在第三任期必須減輕瑣碎事情的工作量，集中思考大問題，呈現「二線分工」狀態。不過，其餘常委不僅各管一塊，沒跨過界，能上位靠得也是習近平，因此要想奪權是困難的。

習近平 中共 國務院

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