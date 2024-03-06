連20年成長 今年中國軍費預算又增7.2%

圖為2019年在中國閱兵中首度亮相的東風-17極音速飛彈。 （取材自中國軍網）

中國5日宣布今年軍費預算 增加7.2%，來到約2320億美元的規模，以因應與台灣、日本 和南海周邊國家緊張；至於全年國內生產總值(GDP)，北京設定在調整通膨後要達到約5%，經濟學者表示，鑒於中國整體經濟走軟，該目標似乎野心過大。

反制美國 爭對台控制權

華爾街日報(WSJ)報導，中國軍費預算連續20多年成長，主打全軍種升級，包括精密新武器及網路戰力，其中很多焦點用在挑戰美國軍力，最終讓北京能爭奪對台灣的控制權。

據中國人民代表大會開幕日公布的預算報告草案，中國2024年軍費開支將來到1兆6700億人民幣(約合2320億美元)。學者們表示，雖然中國估計的GDP成長太樂觀，但軍費開支則為低估，因為北京用其他領域的開支來支持軍方，例如今年計畫增加科學科技經費10%。北京並未明言今年國防預算要怎麼花，但表示去年的軍事預算動用100%。

中國國務院總理李強5日在全國人大會議上提出政府工作報告，中國今年軍費增加7.2%，雖然成長幅度與上一年度相同，但仍引起周邊國家關注。（歐新社）

新加坡 李光耀公共政策學院資深學人唐安竹(Drew Thompson)表示，中國軍事預算及GDP增長目標，象徵性宣示中國共產黨有決心、信心，面對國內挑戰及外部威脅；黨釋出信號及意願，要維持經濟、國力穩定成長的當前趨勢。

斯德哥爾摩國際和平研究院最新估計，中國2022年的軍事開支為2980億美元，美國為8120億美元，如此估計認定中國軍費占GDP約1.6%，美國軍費占GDP的3.5%。

中與美台日等關係緊張

美聯社報導，中國與美國、台灣、日本及鄰近國家關係緊張，聲稱自己對重要的南海擁有主權，可以由增加軍方高科技開支，如匿蹤戰機、航母到核武而得知。

美方一直關心中國解放軍開發極音速飛彈等軍力；中國的用意在對付美國的反制措施，向外投射空軍戰力；此外，美國也關切中國使用先進科技來進行網路間諜、網路攻擊行動。

中國經濟要克服年輕人高失業率、房地產市場崩潰等問題。只是這些都沒能挫敗中國的全球雄心，例如征服實施民主的台灣島，把印度軍隊由爭執疆界區趕走，主張控有東海、南海島嶼，都名列中國國策的首要前提。

中共軍委副主席張又俠（左）5日出席全國人大會議，中國軍費今年增加7.2%，已是僅次於美國的軍事預算第二高國家。（美聯社）

人大開幕 美艦通過台海

中國全國人大會議5日開幕，美國第七艦隊派遣一艘阿爾伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」(USS John Finn)通過台灣海峽，美方宣稱該航道水域「不在任何國家的領海之內」，但中國主張台海全在其主權之內，視芬恩號的通過為挑釁行為。