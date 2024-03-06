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兩會召開之際 美艦芬恩號穿越台海 解放軍全程跟監

編譯中心／綜合5日電
美國海軍第七艦隊發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦約翰·芬恩號(USS John Finn DDG-113)」5日由南向北例行性通過台灣海峽。(圖／美國海軍第七艦隊官網)
美國海軍第七艦隊發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦約翰·芬恩號(USS John Finn DDG-113)」5日由南向北例行性通過台灣海峽。(圖／美國海軍第七艦隊官網)

一年一度的中國大陸「兩會」在北京召開之際，美國海軍第七艦隊5日宣布，美軍勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」(USS John Finn，DDG 113)當天例行由南向北通過台灣海峽。解放軍指責美軍「芬恩號」導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，稱戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

中華民國國防部當天傍晚則回應，美軍通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

路透報導引述美國海軍發布的聲明表示，美軍勃克級驅逐艦芬恩號3月5日由南向北，例行性通過台灣海峽。聲明指出，芬恩號在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。

美軍第七艦隊強調，美國艦艇經台灣海峽在南海和東海之間通過，多年來一直這樣做。這次通過是透過台灣海峽的一條走廊進行的，該走廊「超出了任何沿海國家的領海」。在這條走廊內，所有國家都享有公海航行、飛越自由以及與這些自由相關的其他國際合法使用海洋的自由。

解放軍東部戰區發言人施毅在官方微博回應美艦通過台灣海峽時表示，3月5日，美軍芬恩號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

「芬恩號」在今年1月24日也曾通過台海。

解放軍 中華民國 國防部

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