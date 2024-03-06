人大報告 李強涉台表述增反對外來干涉

中國國務院總理李強(前)5日發表政府工作報告，就兩岸關係重申九二共識、和平發展，但增加「反對外來干涉」等敘述。(歐新社)

中國大陸國務院總理李強 5日於全國人大會議開幕式發表任內首份政府工作報告，就涉台議題重申「九二共識」、「和平發展」等關鍵詞；與去年報告相較，今年對統一的描述並非「和平統一」，而是「祖國統一」，並新增「反對外來干涉」等敘述。

針對李強涉台表述，陸委會回應，台方致力維護兩岸和平穩定現狀立場一貫，將持續堅定捍衛中華民國 主權與台灣民主自由體制；呼籲北京當局正視「兩岸互不隸屬」客觀事實，放棄僵化政治思維，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

就大陸今年對台工作，李強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進「祖國統一」大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

儘管面臨金門漁船案等兩岸爭議，這次李強政府工作報告對台表述大多仍是往年使用過的說法。例如自2012年大陸總理溫家寶首度在政府工作報告提及「九二共識」以來，歷年報告在兩岸方面，「九二共識」「和平發展」「和平統一」等都是關鍵詞，也是多年慣例。至於「統一」前面沒有加上「和平」，在2020年後也曾出現；「堅決反對外部勢力干涉」也曾見於2022年報告。

對比去年的政府工作報告，時任總理李克強提到堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國「和平統一」進程；要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業等。

今年比較新穎的說法是「中華民族根本利益」。這一概念中共 總書記習近平在中共19大報告曾提過，當時他指出實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在，是實現中華民族偉大復興的必然要求。但過去幾年政府工作報告並未重述這個說法，這次李強政府工作報告，也是今年兩會期間官方首度釋出對台論述。