川普2.0美中關稅戰…2科技大咖衝擊最猛 Nvidia恐因中「1反制」慘了

美國前總統川普假如二度入主白宮，並兌現對中國進口貨課徵60%以上關稅的競選支票，可能激起北京採取諸如限制稀土出口之類的強悍報復行動，屆時連繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）都可能遭殃。（美聯社）

前總統川普 可望在5日多州初選同步登場的「超級星期二」鞏固共和黨總統提名，假如最後結果是川普二度入主白宮，對美國「七大巨頭」科技股也許是個大利空，其中又以蘋果和特斯拉 可能首當其衝。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，癥結在於川普對中國課徵關稅 的計畫。上個月川普揚言，如果獲得共和黨提名，除了對所有進口貨全面徵收10%的關稅外，另將對中國進口貨課徵60%或更高的關稅。此提案一旦實施，對中國貨課的關稅平均稅率將遠高於目前水準。川普第一任把陸貨關稅提高到大約19%。

七巨頭曝險不同 蘋果、特斯拉衝擊最大

「七大巨頭」包括微軟、臉書母公司Meta Platforms、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉。這七大咖對中國曝險不一，其中以蘋果和特斯拉的供應鏈最倚賴這個世界第二大經濟體。蘋果產品在中國生產的比率介於90%與95%之間，代工廠富士康（鴻海）是全球最大iPhone製造商；根據GlobalData首席中國經濟學家葛林的說法，特斯拉約20%的電動車產自中國，儘管當地生產的電動車大部分供內銷。

葛林指出，微軟和Meta對中國貨的曝險最低；微軟的中國營收占總營收比重也最低，Alphabet則是第二低。

這顯示，「七大巨頭」可能縮減為「五大」。不過，凡是跨國營運的大型美國企業，或多或少在中國都有曝險。例如，亞馬遜的許多第三方賣家就從中國進貨。被課徵這類關稅，也可能加劇競爭，並且推升在越南、印度等其他國家製造的成本。

GMO資產配置主管Ben Inker與John Pease在報告中寫道：「七大巨頭面臨共同的風險，應該是令人不安的源頭。他們都依賴半導體的可得性...其中四家公司與富士康有關聯，而他們營收對中國和台灣曝險的比率平均接近20%。」

Meta和亞馬遜拒絕評論巴隆的採訪，其餘五家公司未回應。

近年供應鏈分散化有助減輕衝擊

據華盛頓智庫稅務基金會（Tax Foundation）估計，川普政府起初加徵的關稅--拜登政府大致保留--相當於加稅800億美元；川普若再度主政並祭出新關稅，規模可能遠高於此數。稅務基金會估計，全面徵收10%的稅率，對美國民眾可能形同一年加稅3,000億美元；另外，對中國貨課徵60%以上關稅，形同增稅逾2,000億美元。

不過，實際傷害可能沒那麼大。舉例來說，蘋果在2019年就獲得一系列豁免，旗艦產品如iPhone、iPad、MacBook得以避免15%的關稅。同時，美企也已降低對中國的依賴。中國不再是美國進口貨的最大來源地，已由墨西哥取而代之。

近年來，外國企業致力於去風險化，供應鏈紛紛撤離中國，「七大巨頭」也不例外。華爾街日報披露，蘋果計劃在未來兩、三年內，把大約25%的全球iPhone生產移往印度。Alphabet旗下的Google也打算今年開始在印度製造Pixel智慧手機。川普揚言祭出的關稅若是來真的，可能加速這些舉動，勢必給這些公司增添更多開銷，包括擴建廠房和訓練員工的費用。

北京若限制稀土出口 Nvidia將受波及

北京可能採取報復措施還擊美國的新關稅，那對晶片製造商輝達的衝擊尤其顯著。康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說：「面對很高的關稅，中國可能升高回應措施，從先前採比例原則、慎重考量的報復策略，拉高到更強悍的措施，例如限制稀土礦物出口，那可能著美企造成更大的衝擊。」

稀土用於晶片製造以及電子裝置組裝，包括智慧手機和電動車零組件在內，因此對蘋果、特斯拉和輝達尤其重要。根據牛津能源研究所（OIES）的資料，這些稀土約90%產自中國，而西方國家不太可能取代中國的領導地位，至少在2020年代結束前是如此。

總之，倘若川普勝選並如其所願落實他的關稅計畫，遭殃的不只是「七大巨頭」，但因為這七支巨型股幾乎占美國股市三分之一市值，投資人持股若集中在這一小撮公司，將冒著很高的風險。