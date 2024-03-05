我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

去年紐約消費者投訴年度榜單 網購、價格欺詐居首

川普2.0美中關稅戰…2科技大咖衝擊最猛 Nvidia恐因中「1反制」慘了

編譯湯淑君／綜合外電
美國前總統川普假如二度入主白宮，並兌現對中國進口貨課徵60%以上關稅的競選支票，可能激起北京採取諸如限制稀土出口之類的強悍報復行動，屆時連繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）都可能遭殃。（美聯社）
美國前總統川普假如二度入主白宮，並兌現對中國進口貨課徵60%以上關稅的競選支票，可能激起北京採取諸如限制稀土出口之類的強悍報復行動，屆時連繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）都可能遭殃。（美聯社）

前總統川普可望在5日多州初選同步登場的「超級星期二」鞏固共和黨總統提名，假如最後結果是川普二度入主白宮，對美國「七大巨頭」科技股也許是個大利空，其中又以蘋果和特斯拉可能首當其衝。

巴隆周刊（Barron's）報導指出，癥結在於川普對中國課徵關稅的計畫。上個月川普揚言，如果獲得共和黨提名，除了對所有進口貨全面徵收10%的關稅外，另將對中國進口貨課徵60%或更高的關稅。此提案一旦實施，對中國貨課的關稅平均稅率將遠高於目前水準。川普第一任把陸貨關稅提高到大約19%。

七巨頭曝險不同 蘋果、特斯拉衝擊最大

「七大巨頭」包括微軟、臉書母公司Meta Platforms、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉。這七大咖對中國曝險不一，其中以蘋果和特斯拉的供應鏈最倚賴這個世界第二大經濟體。蘋果產品在中國生產的比率介於90%與95%之間，代工廠富士康（鴻海）是全球最大iPhone製造商；根據GlobalData首席中國經濟學家葛林的說法，特斯拉約20%的電動車產自中國，儘管當地生產的電動車大部分供內銷。

葛林指出，微軟和Meta對中國貨的曝險最低；微軟的中國營收占總營收比重也最低，Alphabet則是第二低。

這顯示，「七大巨頭」可能縮減為「五大」。不過，凡是跨國營運的大型美國企業，或多或少在中國都有曝險。例如，亞馬遜的許多第三方賣家就從中國進貨。被課徵這類關稅，也可能加劇競爭，並且推升在越南、印度等其他國家製造的成本。

GMO資產配置主管Ben Inker與John Pease在報告中寫道：「七大巨頭面臨共同的風險，應該是令人不安的源頭。他們都依賴半導體的可得性...其中四家公司與富士康有關聯，而他們營收對中國和台灣曝險的比率平均接近20%。」

Meta和亞馬遜拒絕評論巴隆的採訪，其餘五家公司未回應。

近年供應鏈分散化有助減輕衝擊

據華盛頓智庫稅務基金會（Tax Foundation）估計，川普政府起初加徵的關稅--拜登政府大致保留--相當於加稅800億美元；川普若再度主政並祭出新關稅，規模可能遠高於此數。稅務基金會估計，全面徵收10%的稅率，對美國民眾可能形同一年加稅3,000億美元；另外，對中國貨課徵60%以上關稅，形同增稅逾2,000億美元。

不過，實際傷害可能沒那麼大。舉例來說，蘋果在2019年就獲得一系列豁免，旗艦產品如iPhone、iPad、MacBook得以避免15%的關稅。同時，美企也已降低對中國的依賴。中國不再是美國進口貨的最大來源地，已由墨西哥取而代之。

近年來，外國企業致力於去風險化，供應鏈紛紛撤離中國，「七大巨頭」也不例外。華爾街日報披露，蘋果計劃在未來兩、三年內，把大約25%的全球iPhone生產移往印度。Alphabet旗下的Google也打算今年開始在印度製造Pixel智慧手機。川普揚言祭出的關稅若是來真的，可能加速這些舉動，勢必給這些公司增添更多開銷，包括擴建廠房和訓練員工的費用。

北京若限制稀土出口 Nvidia將受波及

北京可能採取報復措施還擊美國的新關稅，那對晶片製造商輝達的衝擊尤其顯著。康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）說：「面對很高的關稅，中國可能升高回應措施，從先前採比例原則、慎重考量的報復策略，拉高到更強悍的措施，例如限制稀土礦物出口，那可能著美企造成更大的衝擊。」

稀土用於晶片製造以及電子裝置組裝，包括智慧手機和電動車零組件在內，因此對蘋果、特斯拉和輝達尤其重要。根據牛津能源研究所（OIES）的資料，這些稀土約90%產自中國，而西方國家不太可能取代中國的領導地位，至少在2020年代結束前是如此。

總之，倘若川普勝選並如其所願落實他的關稅計畫，遭殃的不只是「七大巨頭」，但因為這七支巨型股幾乎占美國股市三分之一市值，投資人持股若集中在這一小撮公司，將冒著很高的風險。

關稅 川普 特斯拉

上一則

非處方口服避孕藥Opill 本月起在美上架零售

延伸閱讀

WSJ：川普官司愈多 反而更受共和黨選民喜愛

WSJ：川普官司愈多 反而更受共和黨選民喜愛
「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權

「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權
川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用

川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用
川普與非裔合照 支持者AI生成的

川普與非裔合照 支持者AI生成的

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
前駐聯大使兼前南卡州長海理選到哪輸到哪，如今總算出師告捷，在3日華盛頓特區初選中獲勝，不過面對已經拿下244張黨代表票的川普，海理難以力挽狂瀾。（路透）

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

2024-03-03 21:16

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查