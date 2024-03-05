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非處方口服避孕藥Opill 本月起在美上架零售

編譯尤寶琪／綜合4日電
愛爾蘭藥廠「百利高」製造、美國首款非處方口服避孕藥Opill，本月起將首次在美上架銷售，無須就醫即可取得。(美聯社)
愛爾蘭藥廠「百利高」製造、美國首款非處方口服避孕藥Opill，本月起將首次在美上架銷售，無須就醫即可取得。(美聯社)

在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准後，由愛爾蘭藥廠「百利高」(Perrigo)製造的美國首款非處方口服避孕藥Opill，本月起將首次於美國零售上架銷售，成為美國無須就醫即可取得的最有效避孕方法。

美聯社報導，百利高4日宣布，已開始向主要零售商和藥房運送Opil；根據該公司的建議零售價，一個月的用量為19.99元，三個月的用量為49.99元，該公司並將在網上出售。

華爾街日報報導，這款藥物的出現，正值女性生育能力成為美國墮胎和體外授精議題中心的時刻，同時也代表了生殖活動人士，幾十年來努力追求的一個重大里程碑；另外，兩個連鎖藥局已宣布，將自本周起陸續開始銷售墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)。

支持FDA批准避孕藥Opill的非營利的避孕藥品取得倡議組織(Contraceptive Access Initiative)聯合創始人辛吉瑟(Dana Singiser)指出：「這是個歷史性的突破。對於那些沒有能力就醫或需要請假安排預約的鐘點工來說，無須處方籤改變了一切。」

Opill是利用合成荷爾蒙黃體素阻止精子抵達子宮頸來避免懷孕，如果依照使用方法服用，其避孕效率高達98%，遠優於其他非處方避孕方法，包括保險套和殺精劑；其他像是子宮內避孕器等需要就醫才能取得的處方避孕方法效果更佳。

健康專業人士表示，非處方藥的受歡迎程度仍有待觀察；許多女性可以透過自己的保險免費取得處方避孕藥；婦女活動人士認為，非處方藥物可能會對那些處方藥臨時吃完、青少年或其他預約就醫有難處的人更有吸引力。

百利高表示，有私人保險的婦女或許可以透過她們的「健康儲蓄帳戶」(Health Savings Account)或彈性支出帳戶(Flexible Spending Account)報銷；拜登政府也正在探索，要如何讓平價醫療法(Affordable Care Act)保險計畫覆蓋到非處方藥物。

保險 墮胎 FDA

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