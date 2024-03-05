全球先例 法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

法國國會議4日以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」入憲案，成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家。圖為支持民眾當天在艾菲爾鐵塔戶外觀看國會表決。(美聯社)

法國國會議員4日召開國會兩院特別會議，以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」入憲案。法國成為全球首個以憲法保障墮胎 權與自由的國家，意義重大。

法國參議員與國民議會議員4日全體動員，於凡爾賽宮召開國會兩院特別會議，針對「自願終止妊娠」(IVG)入憲案進行最終投票 。925席中有852席投票，結果為780票贊成、72票反對，以壓倒性支持正式通過法案。

歷經一年半的推動與立法程序，「自願終止妊娠」終於確認寫進憲法，使婦女墮胎權的自由受到保障。如今，法國正式成為全球第一個將此權入憲，亦即寫入基本法的國家。

墮胎權入憲案可謂法國少有獲得跨黨派共識的法案。2022年提出法案的議員就來自不同背景，包括執政黨復興黨(Renaissance)、生態黨(Generation Ecologists)，以及常與政府意見相左的激進左翼政黨「不屈法國」(La France Insoumise, LFI)等黨。

2023年底，總統馬克宏 (Emmanuel Macron)也公開表示支持法案。馬克宏4日晚在社群媒體X平台慶賀法案通過，並寫道：「法國的驕傲，普世的訊息。」

馬克宏更宣布，將於3月8日國際婦女節中午，舉辦史上首次「入憲儀式」，開放民眾參加，共同慶祝最新的自由保障走進憲法，以慎重修改第五共和的根本大法。

「不屈法國」國民議會黨團主席帕諾(Mathilde Panot)也是最初提案議員，她於會議中發言指出，「今天法國站在世界面前，法國榮耀了自己…法國與人權志業重新連結」。她表示，這是對世界各地奮鬥女性的承諾，「這個勝利屬於你們」。

警方指出，4日下午也有約550人集結於凡爾賽宮前，抗議墮胎權入憲。然而根據法國不同民調，約有80%民眾贊成該權入憲。