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兩會觀察／兩會涉台內冷外熱 風雨前寧靜？

記者廖士鋒
中國兩會開幕，北京警戒森嚴，圖為著便衣的武警在人民大會堂外面守衛。(美聯社)
中國兩會開幕，北京警戒森嚴，圖為著便衣的武警在人民大會堂外面守衛。(美聯社)

中國今年兩會(人大和政協會議)開跑，但前後召開的政協、人大記者會都沒有特別回應台灣議題，讓外界無從得知金門漁船事件後，中國兩會對兩岸關係最新看法。

這次政協記者會由國台辦前主任劉結一任發言人，不過在問答中僅針對政協工作表示將會「就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題開展座談協商，提出意見建議」；人大記者會發言人婁勤儉則僅在回應中美關係時指出，美國議員「竄訪中國台灣地區」，粗暴干涉內政，人大已通過發聲明表達堅決反對。

人大、政協今年記者會都沒有針對涉台議題的提問，官方又宣布取消總理記者會，直接預告少了一個中共高層涉台表述的說法，目前幾乎僅剩下7日的外長記者會可能觸及台灣議題。

當前兩岸關係不容樂觀，今年1月總統大選由民進黨賴清德勝選，2月的金門漁船案，中外媒體高度關注，中國國台辦主任宋濤不久前還警告，如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞感情，一定讓其付出代價。

這次兩會記者會對兩岸關係毫無回應令人詫異，過去幾年兩會記者會分別曾就「(兩岸)春暖花開」說法、「告台灣同胞書」和「駐立陶宛台灣代表處」等議題做出回應。

金門漁船案仍在僵持，甫隨國民黨副主席夏立言訪中後返台的學者趙春山就分享，此行感受到兩岸關係前所未有的不好，就漁船事件，他甚至表示「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」。

目前兩會現場對台灣議題的「冷」，與兩會場外各界關注台灣議題的「熱」，呈現出不小反差，但願這不是「暴風雨前的寧靜」。

兩會 夏立言 賴清德

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