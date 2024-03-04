美無證客、邊境危機不實訊息 俄官媒大肆報導

俄羅斯官媒被指大肆報導美國無證移民和邊境危機的不實訊息，藉此帶動風向。(歐新社)

據美聯社報導，俄羅斯 官媒最近數周大肆報導美國無證移民 和邊境危機的不實訊息，專家認為普亭企圖藉由干預美國內政與大選，削弱美國對烏克蘭 的支持和援助。

報導指出，俄羅斯官媒和克里姆林宮相關網站，大肆散播有關無證移民和邊境安全的相關貼文、影片與故事，包括喬治亞州一名護理系學生遭非法入境但獲准申請庇護的委內瑞拉男子殺害等事件，指控無證移民犯罪率比美國公民更嚴重，藉此帶動風向。

而且特定報導經由英語傳播，快速進入美國人熟悉的網路平台；俄羅斯媒體RT播出的反移民抗議影片上傳至X平台後，獲得數千次點閱，激發網友的憤怒情緒。

實際上，俄羅斯官方傳遞的訊息多是經過扭曲的誤導性報導，這是俄羅斯一貫伎倆；自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯官媒即不斷散播大量假資訊企圖混淆視聽，削弱國際社會對烏克蘭的支持，包括美國秘密細菌戰實驗室或納粹陰謀等瘋狂故事，或是造謠烏克蘭難民犯罪高漲、搶走其他國家的就業機會等。

為了減弱美國對烏克蘭的支持與援助，克里姆林宮無所不用其極。資安公司「邏輯」(Logically)研究主管沃爾特(Kyle Walter)表示：「過去數天以來，情況已經發生變化。」並直言：「我所看到的第一個跡象表明俄羅斯真的非常在意美國大選。」

「邏輯」本月發覺有數十個親俄帳戶發布美國移民相關訊息，尤其對德州反移民活動深感興趣，經過評估後發現俄羅斯假訊息機構的重點自2024年起，已經從俄烏戰爭轉至美國內政。

華府非營利組織「保障民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy，ASD)資深研究員兼資訊操控小組負責人謝夫(Bret Schafer)直言：「俄羅斯非常聰明，知道按下正確的按鈕。」並強調：「他們要在俄烏戰爭獲勝的方法，就是讓美國和歐盟停止對烏克蘭提供武器和援助。」