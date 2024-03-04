每日郵報：中國黑幫在美經營數千非法大麻農場 已威脅墨西哥毒梟霸主地位

據說中國犯罪集團在全美各地建有數以千計的非法大麻農場，圖為加州河濱市警方查獲的非法大麻農場。(美聯社)

大麻被聯邦法律列為非法，墨西哥毒梟集團長年稱霸美國地下大麻市場，但官員警告說，如今中國黑幫在全美各地經營非法大麻種植，非法農場數量累計已增至數千，明顯威脅到墨西哥毒梟的霸主地位。奧克拉荷馬州、俄勒岡州、加州、新墨西哥州 、緬因州 等地方機關，都面臨中國人士經營非法大麻農場激增的問題，某些案例疑似與「三合會」(triads)幫派有關。

據說中國犯罪集團在全美各地建有數以千計的非法大麻農場，圖為加州河濱市警方查獲的非法大麻農場。(美聯社)

「每日郵報」(DailyMail)3日報導，中國黑幫經營的非法大麻農場迅速擴張，似乎演變得一發不可收拾。緬因州佩諾布斯科特郡(Penobscot County)警方上周在一座大麻農場逮補三名中國公民，查扣40磅大麻及4700元現金。

警方估計，緬因州2020年通過大麻合法化 之來，如今州內約有270座非法大麻農場，生產大麻黑市價值累計超過40億元。

奧克拉荷馬州負責緝毒任務的州警對Politico新聞網站指出，奧州約有2000座疑似非法大麻農場與中國有關聯，數量約占警方正在監控的大麻農場三分之二。一名中國幫派老大在非法醫療用大麻糾紛中開槍打死四人，向奧州法院認罪之後，日前被判終身監禁。

每日郵報指出，中國黑幫經營非法大麻農場的金流是否來自與中國共產黨有關的組織，仍有待進一步釐清，但專家指出，「三合會」唯一同意的合作方式，就是由「三合會」成員替代政府機關，充當非正式的執法人員角色。

報導中說，一份國土安全部外洩備忘錄寫道，非法大麻農場大量增加與亞洲地區跨國犯罪組織(Transnational Criminal Organizations，TCOs)有關，官員分析，非法大麻農場的獲利可能都流回北京。

據說中國犯罪集團在全美各地建有數以千計的非法大麻農場，圖為加州室內種植的大麻。(美聯社) 據說中國犯罪集團在全美各地建有數以千計的非法大麻農場，圖為加州河濱市警方查獲的非法大麻農場。(美聯社)

根據2023年的一起訴訟紀錄，來自中國的移工供稱，被騙到新墨西哥州北部打工之後，遭強迫在非法大麻農場一天勞動14小時，農場資金來自企業總部位於中國的大型能源企業。

美國南部、西部各州加強掃蕩非法大麻農場之後，緬因州的非法大麻種植因此暴增。

過去幾年，緬因州居民投訴民宅散發濃厚大麻味的案例越來越多，包括靠近托兒所及學校的住宅。遭到投訴的中國籍屋主大多英語能力有限，卻因為花錢闊綽，出手動輒數千現金，引起當地民眾側目。

專家估計，面積2500平方呎的標準型住宅種植非法大麻，每年可創造300萬元產值。