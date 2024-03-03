密蘇里、密西根、愛達荷3州黨團選舉 川普輕鬆獲勝

前總統川普2日在密蘇里州、密西根州、愛達荷州的共和黨總統初選中，都分別擊敗對手、前南卡羅來納州州長海理，距離獲共和黨提名又近一步。(路透)

前總統川普 2日在密蘇里、密西根和愛達荷三州共和黨 總統提名人選舉中輕鬆獲勝；密西根州 共和黨雖然分裂，但州代表大會依然團結，讓川普取得全部的39張黨代表票；他在密蘇里和愛達荷州也分別取得51張和32張選舉人票，距離取得1215張黨代表票、成為共和黨總統提名人愈來愈近；但另一位參選人海理(Nikki Haley)仍不放棄，矢言戰到5日的「超級星期二」初選出結果為止。

華盛頓郵報報導，密西根州共和黨黨工及預先選出的黨代表成員，在大湍市(Grand Rapids)的黨團會議上，把應得的39張黨代表會頒給川普；該州本周稍早舉辦的全州初選，決定16張黨代表票，川普也取得其中多數。

川普在密西根州2月27日的初選中，以得票68%壓倒海理的27%；外界相信2日的黨團會議選舉有利於他，原因在忠於他的人，在黨內是最為投入的活躍人士。

因為由民主黨主導的密西根州立法會把初選日期提早，與共和黨全國代表大會(RNC)規則有所牴觸，迫使該州及全國共和黨工設法辦理並不尋常的兩軌制選舉。

今日美國報(USA Today)報導，密西根州共和黨陷入內亂；黨內異議分子在全州另行集會，組織不團結，恐讓川普在11月普選要拿下這個重要戰場州會很吃力。

密蘇里與愛達荷兩州共和黨也在黨團會議上投票；美聯社報導，川普已在兩州都勝出。

川普迄今贏得所有共和黨已辦初選或黨團會議選舉，預計在3月中旬取得黨提名。但曾任美國駐聯合國大使的海理敦促共和黨揚棄川普，矢言繼續參選至少到超級星期二，屆時有16州及美屬薩摩亞要辦投票。海理表示，選民應該另有選項，有機會讓人聽到心聲，即便看起來她不可能在任何一州勝選，也該如此。

華府共和黨人目前在市區一家飯店辦理初選，日期由1日到3日。華盛頓特區2016年投票，聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)得票勝過川普，因此對海理較為有利。北達科他州共和黨將在4日辦理黨團選舉，選出總統提名人。

川普之前在六個州的共和黨選舉獲勝，迄今取得超過100張黨代表票；海理在2日選舉前只取得20多張。