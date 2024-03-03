超級星期二在即…民主黨人厭惡拜登但更怕川普 「含怨」挺拜

「超級星期二」前夕，民主黨人心情糾結，他們雖厭惡拜登總統，卻更害怕前總統川普捲土重來，不利國家，只能含恨挺拜登。圖為拜登1日在密西根州沃倫市演講。(美聯社)

「超級星期二」在即，預料拜登 總統仍將在民主黨 總統初選中橫掃明尼蘇達州和其他15州民主黨黨代表票，並可能在未來幾周內獲得民主黨提名。那是因為，對全國許多勉強投給拜登的選民來說，一想到可能因為自己不投票 或亂投票而讓前總統川普重回白宮，與其讓那樣的恐懼成真，不如含怨票投拜登，讓他連任。

美聯社採訪了多位選民，其中，明尼蘇達州38歲阿拉伯裔的臨床數據科學家阿爾塞海姆(Aishah Al-Sehaim)表示，她對加薩3萬名巴勒斯坦人被殺深感遺憾，但她無論如何都會在5日投票給民主黨，因為她的首要任務是阻止共和黨人川普。她說：「我甚至沒有期待未來幾年出現變革，我只希望當前國內和國際上的事不會變得更糟。」

拜登的競選團隊不太可能大肆宣揚阿爾塞海姆那種支持態度，但他們確實認同這樣的連任策略：在推動拜登施政計畫的同時，讓那些不滿意的民主黨人基於害怕川普當選，願意出來把票投給拜登。

拜登競選團隊明白拜登在氣候變遷等自由主義優先事項確實有所成就，他們也非常清楚人們對拜登年齡的擔憂或對整體政治缺乏熱情。但拜登幕僚認為，人們對拜登的熱情比新聞採訪顯示出來的還高；上周就有60萬選民在密西根州初選中投票，是2012年歐巴馬參選時投票率的三倍多。

明尼蘇達州一直是進步派堡壘，觀察家十分關注5日在明尼蘇達州會有多少民主黨人選擇「不做承諾」。

美聯社指出，在針對專業人士、學生及不同年齡、性別、種族和民族背景人士的訪談中，擊敗川普是最常見主題。

52歲、來自紐約布魯克林公園的行銷主管羅賓遜(Audra Robinson)說：「一想到川普再次上任，我就害怕。對我來說，投票是為了讓川普不能再次執政；這表示支持黨，所以應該就是挺拜登。」

明尼蘇達州36歲的瑜伽教練尼爾森(Tacy Nielson)坦承，她對拜登的支持「很勉強」；她說：「我擔心他的智力，我也厭倦在兩個老白男中，兩害相權取其輕；但拜登的確是兩害之中比較輕的那個。」