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拜登競選反攻 第一夫人上戰場…吉兒痛批川普蔑視女性

編譯廖振堯／綜合2日電
第一夫人吉兒．拜登1日重砲批前總統川普蔑視女性，顯示拜登競選陣營在拜登民調落後開始展開反攻，第一夫人親上第一線。圖為她1日在亞特蘭大演講。(美聯社)
第一夫人吉兒．拜登1日重砲批前總統川普蔑視女性，顯示拜登競選陣營在拜登民調落後開始展開反攻，第一夫人親上第一線。圖為她1日在亞特蘭大演講。(美聯社)

第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)在拜登總統競選連任初期，主要參加全國的籌款活動，但接下來幾個月預計她將更頻繁地出現在競選活動中，代表丈夫拜登宣傳部分議程。1日在亞特蘭大一場動員女性選民的活動上，吉兒便痛批川普蔑視、危及女性和家庭，儼然成為拜登選戰反攻的一大要角。

有線電視新聞網(CNN)報導，吉兒啟動「女性支持拜登-賀錦麗」(Women for Biden-Harris)競選活動，為期三天、前往四站，主攻女性選民。在亞特蘭大的演講中，吉兒表示她非常自豪拜登將女性置於議程的核心，指責川普「花一輩子的時間來摧毀我們、貶低我們的存在。他嘲笑女性的身體，不尊重我們的成就，並吹噓性侵犯，現在還吹噓自己殺死了羅訴韋德案」。

吉兒接著說，川普又稱喬治亞州等州通過殘酷墮胎禁令是他的功勞，這些禁令剝奪了婦女醫療保健自主權利，「他會做得多過頭？什麼時候才會停手？他不會。川普對女性和我們的家庭來說是危險的，根本不能讓他獲勝。」

拜登競選顧問認為第一夫人的吸引力具有深遠影響，尤其是女性、草根支持者以及溫和地區。吉兒還將前往亞利桑納、內華達和威斯康辛州，期望能拉攏非裔、拉丁裔社區，因為拜登團隊希望能在這些關鍵人口群體中取得進展。

與之前多任第一夫人一樣，拜登正以「第一夫人比總統更受歡迎」的角度宣傳。CNN與獨立民調機構SSRS最近的民調發現，59%受訪者對拜登持負面看法，第一夫人則僅30%。而女性選民是拜登2020年當選的重要票源：該年女性選民占所有選民的52%，據CNN出口民調拜登贏得57%女性選民。

吉兒身為職業母親、祖母加上北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)任教的教育背景，更能與女性選民建立聯繫。她在亞特蘭大指出，像川普這種人就是因為不了解而低估女性力量，「當我們女兒的未來受到威脅時，當國家及自由岌岌可危時，我們是不可動搖、不可阻擋的」。

吉兒·拜登 川普 亞特蘭大

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