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紐時最新民調：拜登領導能力受質疑 支持度仍輸川普

編譯盧炯燊／綜合2日電
民調顯示，更多選民質疑拜登總統的領導能力及對國家方向不滿，相較之下，他們較青睞前總統川普。圖為密蘇里州的小商販2月17日在川普於密西根的競選造勢大會附近出售他的競選紀念品。(歐新社)
民調顯示，更多選民質疑拜登總統的領導能力及對國家方向不滿，相較之下，他們較青睞前總統川普。圖為密蘇里州的小商販2月17日在川普於密西根的競選造勢大會附近出售他的競選紀念品。(歐新社)

拜登總統的領導能力一直受到質疑，選民也普遍不滿國家目前的方向，在總統大選將展開之際，一項最新民調顯示，拜登的支持率仍落後前總統川普

目前距11月大選還剩下八個月，根據紐約時報與錫耶納學院(Siena College)的民調結果，拜登支持度為43%，落後於川普的48%。同一調查從去年12月到最新的結果，說明兩人始終保持四至五個百分點差距。

僅有25%的選民認為拜登正領導國家朝向正確方向、認為他的政策是弊多於利者，比例接近3︰1、大多數選民認為經濟狀況不佳、強烈反對拜登工作表現的選民高達47%。

這些結果無疑向拜登及其民主黨盟友內部發出一個警告信號。

對拜登來說，另一個不祥之兆是，未上過大學的非白人打工一族對他的支持度正在持續減弱。

在2020年的同類民調裡，拜登在這個類別選民贏得72%支持，遠超過川普近50個百分點。但現在拜登僅以47%對41%微弱領先。

拜登與川普其實都不受歡迎，川普的受歡迎度為44%，拜登更只有38%。有19%選民不贊成兩人成為總統候選提名人。

四年前投票給拜登的，現在僅有83%說繼續投票給他，其中更有10%將轉而投給川普。相反，川普的基本盤非常堅實，再獲支持者高達97%。

目前選民普遍認為川普的政策比拜登的好，40%的選民說川普的政策對他們個人有幫助，只有18%選民在這方面認同拜登。

雖然拜登在初選一路領先，但民主黨內部始終有人質疑其領導能力，民主黨人支持與反對81歲的拜登爭取連任存在嚴重分歧，差不多各占一半。相反77歲的川普能夠得到共和黨內的支持。

民調再次說明川普在堅守陣地的同時，已打入了更傳統的民主黨支持領域。性別不再讓民主黨受益，四年前強烈支持拜登的女性，現在與支持川普持平；男性方面，川普更取得九個百分點的優勢。

川普在拉美裔選民中也擊敗拜登，46%支持川普，拜登只獲40%支持。拜登在非裔選票所占支持比例也在縮小。

拜登 川普 民主黨

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