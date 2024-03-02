黃仁勳：5年內「成熟通用AI」可通過人類各種考試

輝達執行長黃仁勳(左)1日在加州一項講座中預測，通用人工智慧可以在五年內出現，通過多數的人類測試。（路透）

圖形處理器晶片 巨擘輝達(Nvidia)執行長黃仁勳 1日表示，成熟的通用人工智慧(AGI)可能五年內就通過人類的各類考試，來到人間。

路透(Reuters)報導，史丹福大學1日舉辦經濟論壇，有個提問是矽谷長期追求的目標之一、造出能跟人類一樣思考的電腦，到底要花多久？黃仁勳回答說，這個答案大致要看目標如何界定，假如定義成擁有能力，通過人類的考試，那麼AGI即將很快辦得到。

輝達生產的圖形處理器(GPU)晶片用在創造OpenAI 的ChatGPT之類的人工智慧系統。黃仁勳回答說，自己若是把人類想像力所能及的每一項考試，用來考AI，不管怎麼列舉考試，向電腦科學產業提出來，以他認定，五年內業界每一項考試都能作答。

截至目前，AI可以通過諸如律師資格這樣的考試，但是對專業醫學如胃腸學等考試，依然很吃力，但黃仁勳表示，AI應能在五年內通過任何大考小考。

黃仁勳表示，但按其他定義，AGI便不會進展這麼大，原因在科學界對如何描繪人腦的運作，依然莫衷一是。

黃仁勳表示，因為工程師要有定義很好的目標，「所以很難如工程師一般辦到」。

至於還要再蓋多少晶片廠，才能支援AI產業的擴張？黃仁勳表示，固然還要更多晶片廠才能辦到，但隨著每一晶片隨著時間改善，就不需要那麼多晶片。

豪言十年百萬倍改善電腦

黃仁勳表示，自己有信心未來十年間把電腦改善100萬倍。

黃仁勳也表示，他的公司輝達日前的市值已來到2兆美元。