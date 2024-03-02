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「造福人類變只想賺錢」馬斯克怒告OpenAI、奧特曼違約

編譯中心／綜合1日電
馬斯克批評OpenAI已經變得像微軟一樣以商業利益優先的公司，違背了當初要造福人類的創立宗旨。(路透)
馬斯克批評OpenAI已經變得像微軟一樣以商業利益優先的公司，違背了當初要造福人類的創立宗旨。(路透)

人工智慧(artificial intelligence，AI)研發先驅之一OpenAI的共同創辦人、全球首富特斯拉(Tesla)電動車執行長馬斯克(Elon Musk)，2月29日對OpenAI及其執行長奧特曼(Sam Altman)等人興訟，控告他們背棄創立OpenAI是為了造福人類而打造人工智慧的初衷，而非一心賺錢。

路透報導，根據馬斯克的律師在舊金山提起的訴訟，奧特曼與OpenAI的共同創辦人布羅克曼(Greg Brockman)2015年找上馬斯克時，是希望成立一家開放原始碼的非營利公司。

指OpenAI違背打造「通用人工智慧」承諾

馬斯克曾是OpenAI的共同創辦人，但他認為奧特曼已背離了公司原本創立的開源宗旨...
馬斯克曾是OpenAI的共同創辦人，但他認為奧特曼已背離了公司原本創立的開源宗旨，完全導向商業利益，一狀將奧特曼和OpenAI告上法庭。（本報系資料照片）

訴訟文件中指出，開發出聊天機器人ChatGPT、並獲得美國科技業巨擘微軟(Microsoft)支持的OpenAI，如今和微軟建立了價值數十億元的合作關係，專注於賺錢，代表這家公司已經違背了當初那個安全打造「通用人工智慧(AGI，Artificial General Intelligence)」的承諾。

訴狀寫道：「時至今日，OpenAI的網站仍聲稱其公司章程是確保AGI可以『造福全人類』。然而，現實上，OpenAI已然變成全球最大科技公司微軟的實質閉源子公司。」

馬斯克說，這樁訴訟的目的在於「迫使」OpenAI遵守創立時的協議，而非只是圖利奧特曼等人，以及像是微軟那樣的公司。

馬斯克、OpenAI、微軟的恩怨情仇

億萬富豪馬斯克是2015年創立的OpenAI共同創辦人之一；他在法律文件中說，曾捐了4400萬元給OpenAI。

但後來由於與奧特曼在研究方向有分歧，馬斯克2018年離開OpenAI董事會；一年後，OpenAI成立了一個營利部門，微軟已透過該部門投資約130億元。

ChatGPT在2022年11月推出後，六個月內即成為全球成長最快的軟體應用程式，包括微軟、谷歌母公司Alphabet及許多新創公司也推出對手產品，搶食這塊大餅，爭取募資。

除了特斯拉之外，馬斯克的事業還包括火箭製造商太空探索科技公司(SpaceX)，以及2022年10月買下的社群媒體平台推特(Twitter，現稱為X)等。

若催生出AGI 馬斯克主張微軟不具權利

在訴狀中，馬斯克的律師寫道，當初創立的協議要求這家新創公司「向公眾免費提供其技術」，但卻被微軟獨占以實現獲利達到最大化。馬斯克如此主張，若OpenAI取得重大突破，並催生出AGI，微軟並不擁有這項革命性技術的任何權利。

馬斯克說，OpenAI的新董事會「能力不夠」，所以無法決定「OpenAI是否以及何時實現AGI，也就是開發出微軟沒權限的演算法的時候」。

由於GPT-4沒有開放原始碼，這起訴訟也尋求法院判定，OpenAI最新的AI模型是否可以被視為AGI。

AI OpenAI 馬斯克

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