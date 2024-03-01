民主黨護航 國會兩院通過臨時開支案

臨時開支法案29日在聯邦眾院以320：99票通過，避開聯邦政府某些部門周末將面臨的關門危機。圖為眾院議長強生出席說明會。(歐新社)

在民主黨大力護航下，臨時開支法案29日在聯邦眾院以320：99票通過後，當晚再以77：13的票數，在參院過關，避開聯邦政府某些部門周末將面臨的關門危機。

華爾街日報分析，眾院議長強生(Mike Johnson)此次仍仰賴民主黨支持才讓法案過關，共和黨 籍眾議員 僅約半數投下贊成票；法案送交參院後，參院當晚即表決通過；贊成票較所需的60票多了17票。

少數政府部門預算 原本3月1日到期，其他部門預算則3月8日到期。臨時開支法案通過後，其中一半部門運作經費延長一周，另一半部門預算期限延至3月22日。

強生出任議長以來，這是第三度在民主黨支持下通過臨時開支法案(stopgap bill)，法案通過讓兩黨代表有更多時間為2024會計年度預算法案磋商，並爭取於下個月表決過關。

29日法案表決之前，某些共和黨眾議員結束閉門會議後對媒體表示，開會結果讓人備感挫折，因為強生要求黨內同僚再一次同意預算延期，但保守派主張的刪減預算等訴求卻都落空。

共和黨內意見分歧，使得強生選擇跳過只須簡單多數即可通過的一般表決程序，改採需要跨越三分之二絕對多數門檻才能過關的特別管道。共有113名共和黨眾議員為臨時開支法案投下贊成票，97人投反對票。民主黨只有兩人跑票，麻州聯邦眾議員歐清傑(Jake Auchincloss)與伊利諾州聯邦眾議員奎格利(Mike Quigley)為了抗議對美國烏克蘭軍援不夠而未支持法案。

共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說，對於國會領袖同意延長預算期限感到失望，共和黨錯失可以採取強硬手段的大好機會。

諾曼指出：「我們應該把預算期限延長跟鞏固邊境綁在一起，可是一直都沒這麼做。」他表示，能夠理解必須在期限之前解決關門危機，但沒能刪減預算就應讓政府關門。

共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)則說，不喜歡臨時預算法案，但政府關門更糟糕。