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國會聽證回應祕密住院風波 奧斯丁：我沒處理好 願負全責

記者張文馨／華盛頓報導
前不久發生祕密住院風波的國防部長奧斯丁29日赴國會出席聽證會時表示，「我沒處理好」，他重申由自己負全責。(美聯社)
前不久發生祕密住院風波的國防部長奧斯丁29日赴國會出席聽證會時表示，「我沒處理好」，他重申由自己負全責。(美聯社)

國防部奧斯丁(Lloyd Austin)在發生祕密住院風波後，29日首次赴國會出席聽證會時表示，「我沒處理好」，他重申由自己負全責；聯邦眾院軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)表示，奧斯丁住院而無法指揮五角大廈的訊息，花了三天多才送達總統知曉，這是完全不可接受的。

奧斯丁去年12月22日入院治療前列腺癌，隔日出院；接著，1月1日晚間，因手術引起的併發症送醫；1月2日下午，國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)在未被告知原因的狀況下，代行奧斯丁職責；1月4日希克斯和總統拜登得知奧斯丁住院；1月5日，國會被告知此事。

奧斯丁兩度入院治療卻未即時通報拜登，引發爭議，五角大廈啟動內部檢討與監察，國會也表示要調查；他29日赴聯邦眾院軍事委員會聽證會，說明事件原委。

羅傑斯率先表示，當烏克蘭和以色列兩地正激烈作戰，美國的船隻在紅海遇襲，美軍在伊拉克和敘利亞的基地遭攻擊，三軍統帥卻不知道他的國防部長不在崗位上；若出了任何差錯，總統不知道要打給誰，指揮系統運作將停擺。

奧斯丁1日在國防部舉行記者會道歉後，29日在國會承認，1月住院期間的通報失靈是「我沒處理好」。

奧斯丁在共和黨籍議員的輪番砲轟下，並未鬆口指出特定幕僚隱瞞住院訊息，只是重申由他負全責，他說，雖然過程中有錯，但絕對不是懷有惡意或蓄意混淆。

不過奧斯丁強調，無論是他或希克斯，均維持對五角大廈與軍隊的控制；奧斯丁執掌的五角大廈管理超過250萬名美軍，以及核子武器。

共和黨引此事質疑拜登對國安體系與軍隊控制的能力，班克斯(Jim Banks)在內的數名共和黨議員藉著聽證會再度敦促奧斯丁請辭負責，奧斯丁表示，拜登對他有著全然的信賴與信心。

奧斯丁說，在發生這起風波後，國防部立即調整規定，確保當國防部長職權短暫移交時，會立即告知白宮戰情室、白宮幕僚長、國防部副部長、參謀首長聯席會議主席，以及五角大廈總法律顧問；他說，有信心這類事情不會再發生。

奧斯丁三個月來三度入院，前兩次因為治療前列腺癌，最後一次則是本月11日膀胱出現緊急問題再度入院，這一次，五角大廈在奧斯丁送醫當下便通知白宮與國會，三小時內對外宣布此事。

奧斯丁 國防部 五角大廈

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