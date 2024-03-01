FBI局長：AI科技進步 干預選舉恐更容易

聯邦調查局局長雷伊29日指出，人工智慧(AI)等科技進步，導致干預選舉更加容易，今年11月總統大選美國將面臨「更多動作更加敏捷的敵對勢力」。(美聯社)

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)29日表示，人工智慧 (AI)等科技進步，導致干預選舉更加容易，今年11月總統大選美國將面臨「更多動作更加敏捷的敵對勢力」。

雷伊在一場國家安全會議上說，美國曾經面對過外國惡意影響力的威脅，不過今年的選舉，在人工智慧等新科技的助長下，美國將碰到更多動作比以前更加敏捷的敵人。

他特別提到「生成式人工智慧」技術，會讓國外的敵對勢力，不論技術高明或拙劣，都能夠輕易發揮「惡意的影響力」。

美聯社報導，這番話凸顯美國政府擔心，難以偵防的網路運作，有些是刻意為「形塑民意」而發，雖然還不到「直接改造選舉結果」的地步，過去十年來，來自國外的干預動作，屢見不鮮。

雷伊說，聯邦調查局一發現有危害美國選舉的情況，會立即公布；他說，「我們是專業的情報機構，一定要將有根有據的特定威脅揭發，讓有關機構防備，尤其要讓民眾明白，他們可能面臨哪些外國的影響力操作」。

報導指出，2016年，俄國試圖助川普 當選，手法是偷竊並洩露民主黨競選總部的內部電子郵件通訊，也運用社群媒體製造美國內部的不和。

美國情報官員說，到了2020年，俄國總統普亭直接下令損毀拜登 形象的操作；中國則｢考慮過但未著手」對美國選民發動「影響力操作」；伊朗積極利用各州選舉網站的弱點，破壞川普連任的機會。

官員說，美國雖然遭這三大「敵國」惡意操作，沒有證據可以證明2020年選舉計票結果，有受到任何影響，選舉過程也未受干擾。

人工智慧科技可能從「本土」滋擾選情，例如，某政治顧問坦承，他雇用了新奧良街頭魔術表演人模仿拜登的聲音語調，上月在新罕布夏初選時播放，目的是提醒選民，人工智慧可能遭惡意運用。