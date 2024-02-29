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81歲拜登健檢 未做認知能力測驗 醫：仍適任總統

編譯陳韻涵／綜合28日電
拜登做完健檢，醫師表示拜登的身體健康且有活力，完全能夠執行他現在的職務。（美聯社）
拜登做完健檢，醫師表示拜登的身體健康且有活力，完全能夠執行他現在的職務。（美聯社）

美國歷來最高齡在位總統拜登28日接受年度健康檢查，健檢結果顯示仍適任總統，但此次檢查沒做認知能力測驗，白宮說，是醫療團隊覺得不需要。

在外界質疑81歲的拜登今年是否應該再尋求連任之際，他28日一早前往「華特里德國家軍事醫學中心」(WRNMMC)接受年度例行健檢；白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)表示，拜登此次年度健檢沒有發現新毛病。

歐康納在獲得白宮醫療團隊醫生認可的信中寫道，「他仍然適合履行職責並充分履行所有職責，沒有任何豁免或通融。」

根據最新健檢結果，拜登正接受多項「穩定」醫療狀況的治療，包括非瓣膜性心房顫動(non-valvular atrial fibrillation)、高血脂、胃食道逆流、季節性過敏、雙腳外周感覺神經元病變，以及脊椎關節炎導致步態僵硬，但近年並未惡化。

去年健檢後出現的新狀況是阻塞型睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea)，目前病況穩定，且已透過持續正壓呼吸器(CPAP)裝置緩解症狀。 

另在實驗室檢驗方面，包括綜合代謝檢查(comprehensive metabolic panel)、尿液分析、血液檢查，以及維生素D、同型半胱氨(homocysteine)、鎂、葉酸和肌酸激酶(creatine kinase)含量檢查都正常。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)28日表示，此次健檢未進行認知測驗，因為歐康納認為沒有必要。

有線電視新聞網(CNN)報導，認知測驗並非總統標準體檢的一部分，但前總統川普至少曾做過一次；若拜登及其醫生團隊有所憂慮，白宮醫生可進行簡短評估，判定是否需要做進一步檢查。

不屬於拜登醫療團隊的CNN醫學分析員雷納(Jonathan Reiner)表示，不做認知測驗可能是醫學上正確的決定，但他本人可能建議拜登無論如何，都要在任內做一次認知測驗。

拜登是美國史上最高齡的在位總統並將在11月尋求連任，他的健康狀況備受關注；今年美國總統大選中，若無意外，拜登將與現年77歲的前總統川普再次對決，兩人的健康和精神狀態成為選民關注的焦點；但選民對拜登的年齡感到擔憂，因為如果他贏得連任，第二任期屆滿時將是86歲。

拜登 白宮 川普

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