麥康諾是共和黨「反孤立主義」最後堡壘 終究難擋新潮流

1984年麥康諾(左)42歲時首次當選肯塔基州聯邦參議員，至今連選連任，自2007年起擔任共和黨領袖，是參院兩黨年資最久的領袖。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾 28日宣布本任期結束不再尋求連任，他是共和黨 內反對川普 孤立主義的最後一個堡壘，但影響力過去一年快速式微；他是華府常青樹，但因與前總統川普、川普派共和黨國會議員調性不同，最後變成共和黨的出氣筒，高齡、健康問題纏身，諸多因素最終讓麥康諾決定逐漸遠離政壇鎂光燈。

彭博社(Bloomberg)報導，麥康諾25日還一臉嚴肅走進參院議場，對抗幾個小時前川普嚴重質疑美國對外結盟有什麼力量；麥康諾是共和黨內反對孤立主義的中流砥柱，但終究不敵黨內最新潮流。

麥康諾因年齡而變得遲緩，但他的決心並未動搖；這位白髮蒼蒼、肯塔基州選出的共和黨參議員體現黨內舊秩序，捍衛雷根總統激發的立場，要在全球戰略競爭保持強大，推動自由市場，與美國商界利益結盟。

麥康諾25日的發言，促使參院快速通過援助烏克蘭而對抗俄國入侵，同意美國結盟很重要，用意在表明共和黨擁抱孤立主義對全球造成的危害。他表示，美國和盟友們都沒有餘裕佯裝世上最危險的侵略戰爭，是別國自家的問題。

保守派想把移民問題與援烏掛鉤，麥康諾花了四個月，想打造出兩黨合意邊界法案，向保守派讓步；但在川普抨擊下，妥協案不到24小時就告崩潰。

過去一周，共和黨在午餐會上就麥康諾的戰略彼此叫罵，強硬派參議員如克魯茲(Ted Cruz)、李麥克(Mike Lee)呼籲要換新領導高層。

路透(Reuters)報導，麥康諾雖是強硬保守派，卻與川普齟齬；川普不實宣稱2020年選舉有舞弊，才讓他輸給民主黨的拜登；2021年，麥康諾表示川普該為國會暴亂案負起實務及道德責任，同一年他引領法案通過參院，避免國債違約，也觸怒共和黨內一些人；2022年期中選舉，共和黨選情不如預期，黨內有人挑戰麥康諾，但遭他輕鬆化解。