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卸任前是否表態支持川普？麥康諾陷兩難

記者胡玉立／綜合報導
麥康諾（右）曾是前總統川普（左）的重要盟友，但兩人最終反目。（路透）
麥康諾（右）曾是前總統川普（左）的重要盟友，但兩人最終反目。（路透）

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在宣布11月卸任的同時，也正面臨越來越大的壓力和兩難；因為，情勢顯示，他可能終究得為前總統川普「背書」、支持川普擔任2024年總統。

目前麥康諾仍撐著不說；即便26日川普團隊和麥康諾的最高幕僚已有過接觸，準備討論未來可能的支持，但麥康諾27日拒絕談背書一事，他告訴記者，「我今天沒有任何關於此事的宣布。」

國會山莊報(The Hill)報導，川普競選團隊經理拉齊維塔(Chris LaCivita)和麥康諾的最高政治幕僚霍姆斯(Josh Holmes)一直在討論潛在支持。

麥康諾和川普的分道揚鑣，反映的是共和黨內的路線之爭，麥康諾若表態支持川普，將是川普與麥康諾歷來上沖下洗、動盪起伏關係的顛峰。麥康諾過去曾表示，他將支持最終的共和黨提名人。隨著川普即將結束與前南卡羅來納州州長海理之間的初選，極可能在「超級星期二」之後獲得共和黨提名，麥康諾必須面對現實。

參院共和黨人談到麥康諾時表示，「這並不容易，但麥康諾是實用主義者，最終他還是會選擇共和黨人或共和黨政策」；「我不知道他的政治頭腦是否足以克服個人難題。但如果有人能做到，他就可能做到。」

目前已有32名共和黨參議員正式支持川普，佔參院共和黨會議三分之二；其中包括麥康諾領導團隊五名成員中的四名。

共和黨議員認為，讓麥康諾可能支持川普競選的一個重要理由是：共和黨參議員候選人需要重新奪回多數席位。

麥康諾和參院共和黨競選部門負責人參議員戴恩斯(Steve Daines)已招募部分共和黨頂級候選人爭取優先席位。戴恩斯已支持川普，並與川普密切合作，好讓中意的候選人更易獲勝。

另一位參院共和黨成員表示，麥康諾「會拋開狗屁倒灶的過去，優化共和黨通往多數派的道路。這就是麥康諾超越原則並做出政治權宜選擇的原因：他一心要獲得多數席位，他會為此做出個人犧牲。」

麥康諾和川普的分道揚鑣，反映的是共和黨內極右翼路線之爭，麥康諾力促民主黨和共和黨在邊境和援助烏克蘭預算達成共識，在黨內極力反對拜登政府的邊境改革政策後，改推烏克蘭預算先行，民主黨與共和黨在參院取得共識順利通過，卻遭親川普的眾院議長強生（Mike Johnson）反對，法案擱置在眾院。

麥康諾表示，美國自身的利益與美國在自由世界扮演不可或缺的角色，這兩者並不衝突，他也正是因為如此，強力推動援外預算通過，他捍衛的是美國的國際領導角色。

麥康諾 共和黨 川普

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