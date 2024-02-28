溫蒂明年推分時段價菜單 顧客酸：以後下午3時吃午餐

順應科技變化，連鎖快餐店溫蒂明年初測試菜單價格隨需求浮動。(美聯社)

據紐約時報 27日報導，手機叫車和網路訂票已普遍採用的浮動價格，如今連鎖速食店「溫蒂」(Wendy's)也要跟上科技進步的腳步，預計明年起推出全天候浮動價格菜單。

即使在紐約曼哈頓中城(Midtown Manhattan)，消費者只要選對時間點餐，即可享用10片雞塊售價5.99元超級優惠，因為快餐連鎖店「溫蒂」將採取浮動價格。

根據報導，「溫蒂」總裁兼執行長譚納(Kirk Tanner)在本月一場財報電話會議上表示，最快自2025年起實施浮動價格，屆時「溫蒂」各種餐點價格將根據需求調漲或降價，同時配合浮動價格的平板數位菜單(digital menu boards)也一併推出，預估這項新措施將投資 約3000萬元。

譚納表示：「一直以來，我們致力於改善顧客和員工的體驗，秉持這種精神，我們要在餐廳善加利用新技術。」並強調浮動價格計畫與平板數位菜單有助於提高銷售，提高餐點下單準確度與員工服務品質。

上個月，譚納才從百事可樂轉換跑道到「溫蒂」擔任執行長，他在電話會議上並未透露餐點價格是否調漲以及浮動價格的具體措施。

不過消息傳出，「溫蒂」老主顧紛紛透過社群媒體 表達不滿，甚至有網友呼籲抵制，同時有人打趣表示，未來會改為上午11時或下午3時吃午餐。

浮動價格在其他行業已行之多年，手機叫車服務Uber和Lyft每逢交通尖峰時段或惡劣天氣之際，就會調漲車資；電影影院也採用浮動票價，以減少冷門時段的營業損失。搖滾巨星布魯斯斯普林斯汀(Bruce Springsteen)暌違一年後的演唱會，眼尖的歌迷也發現售票平台Ticketmaster的票價已漲到5500元。