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聯邦政府2018年曾停擺35天 但這次大不同

編譯陳韻涵／綜合27日電
聯邦政府部分機構2018年也曾停擺，當時國會圖書館門口貼出關門告示。(美聯社)
聯邦政府部分機構2018年也曾停擺，當時國會圖書館門口貼出關門告示。(美聯社)

國會若未能通過新的預算案，聯邦政府部分機關的經費將於3月1日用磬而停止運作，其他單位也將在一周後停擺；雖然這不是政府第一次「打烊」，但一旦停止辦公，將迥異於以往，因為這次國會訂出兩個漸進式停擺日期。

華爾街日報報導，政府關門期間，政府官員繼續必要工作，暫緩非必要工作，薪資暫停發放，直到國會通過新預算案。

刻意調整停擺日期

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)主任瑞秋‧辛德曼(Rachel Snyderman)表示，約63萬名聯邦雇員將在3月1日晚開始，受到政府關門影響。大多數聯邦雇員無論是否從事必要職務，都不會在政府關門期間領到薪水。

聯邦政府2018年12月曾停擺35天，但這次大不同，國會刻意調整停擺日期，讓各單位資金用磬的時間不同，分別在本周末和下周。

3月1日關門單位？

若預算卡關，3月1日深夜12時、即2日凌晨12時1分首當其衝的有四個內閣部門及其相關小單位，包括運輸部、聯邦住房和城市發展部、退伍軍人事務部和農業部，以及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和美國陸軍工兵團(The U.S. Army Corps of Engineers)。

此外，數十個委員會也會受影響，包括田納西河谷管理局(Tennessee Valley Authority)、美國國家運輸安全委員會(NTSB)和商品期貨交易委員會(CFTC)。

哪些功能會繼續？

社安金、郵務運送、聯邦運輸安全局(TSA)機場安檢、能源部確保核反應爐安全運作、軍隊與邊防將持續運作。

農業部發言人表示，兩大主要計畫，分別是支援婦嬰照顧特殊補充營養計畫(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children program)的雜貨店，以及俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)有足夠資金在3月間持續進行。

財政部官員表示，基於聯邦法案要求美國政府保障其稅收等財產，若在報稅季發生政府關門的情況，國稅局(IRS)的緊急方案將持續處理退稅。

而根據2019年的一項法案，聯邦雇員將在政府關門鬧劇結束後，自動獲取欠薪，但在政府關門期間遭暫時解雇的合約人員則不保證會領到薪水。

政府關門 預算 聯邦政府

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