我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

陸軍重組 裁員2.4萬人 再重點增兵7500人

編譯徐薏茹／綜合27日電
陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為進駐波蘭的美國陸軍官兵。(美聯社)
陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為進駐波蘭的美國陸軍官兵。(美聯社)

陸軍正在裁減約2萬4000人、近5%的兵力，並且進行重組，以應對下一次重大戰爭，當前美軍正努力解決招募不足的問題，兵力短缺導致沒有足夠的士兵來填補所有空缺。

軍隊裁減的主要是已經空出的職位，而不是真正的士兵，包括與反叛亂相關的職位，這些工作在伊拉克及阿富汗戰爭期間增加，但如今需求已不同於以往；陸軍特種作戰部隊將裁減約3000個工作崗位。

與此同時，該計畫將在其他重要任務增加約7500名士兵，包括防空和反無人機，以及在全球部署的五支新特遣隊，具有增強網路、情報和遠程攻擊能力。

陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為在德國的美軍第一裝甲師官兵。(美聯社)
陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為在德國的美軍第一裝甲師官兵。(美聯社)

陸軍部長克瑞絲汀‧沃姆斯(Christine Wormuth)表示她和陸軍參謀長喬治(Randy George)上將致力減少空缺或多餘的職位。

沃姆斯27日表示：「我們正削減反恐及反叛亂兵力，希望為大規模作戰行動做好準備。」喬治則說陸軍領導階層做了大量分析來選擇需裁減兵力的部分。

根據一份陸軍文件，陸軍「嚴重超編」，沒有足夠的士兵填補現有的職位，要削減的是「空間」而非「人」，陸軍不會要求士兵離開部隊。

這一決定反映多年來陸軍一直無法填補數千個空缺的情況，按照目前的人員編制，陸軍最多可擁有49萬4000名士兵，而目前的現役士兵總數約44萬5000人；新計畫的目標是未來五年招募足夠的兵力，達到47萬人的水平。

過去伊拉克和阿富汗的戰爭迫使陸軍迅速擴張，以填補送往前線的軍旅，包括打擊凱達(al-Qaida)組織、神學士(Taliban)、伊斯蘭國(Islamic State)的大型反叛亂任務。

多年過去，軍方的重點已經轉移至與中國、俄羅斯等對手的強國競爭，以及來自伊朗北韓的威脅；烏克蘭戰爭表明，需要更加重防空系統及高科技能力。

陸軍領導層表示，他們仔細研究陸軍的所有工作專業，尋找可裁減的部分，另外審查正在進行的陸軍現代化行動，以確認額外兵力應注重的部分。

阿富汗 伊朗 北韓

上一則

華裔蘇維思再提名勞工部長 參院委員會通過

下一則

聯邦政府2018年曾停擺35天 但這次大不同

延伸閱讀

髮型違校規被停學 德州法院判學校有理

髮型違校規被停學 德州法院判學校有理
休士頓高中生髒辮挨罰 法院判了：學校有權…

休士頓高中生髒辮挨罰 法院判了：學校有權…
NBA／談本季最喜歡的時刻 喬治：快艇6連敗期間

NBA／談本季最喜歡的時刻 喬治：快艇6連敗期間
NBA／悲情柯瑞 三分球19投9中轟41分卻被快艇逆轉

NBA／悲情柯瑞 三分球19投9中轟41分卻被快艇逆轉

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚