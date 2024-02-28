陸軍重組 裁員2.4萬人 再重點增兵7500人

陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為進駐波蘭的美國陸軍官兵。(美聯社)

陸軍正在裁減約2萬4000人、近5%的兵力，並且進行重組，以應對下一次重大戰爭，當前美軍正努力解決招募不足的問題，兵力短缺導致沒有足夠的士兵來填補所有空缺。

軍隊裁減的主要是已經空出的職位，而不是真正的士兵，包括與反叛亂相關的職位，這些工作在伊拉克及阿富汗 戰爭期間增加，但如今需求已不同於以往；陸軍特種作戰部隊將裁減約3000個工作崗位。

與此同時，該計畫將在其他重要任務增加約7500名士兵，包括防空和反無人機，以及在全球部署的五支新特遣隊，具有增強網路、情報和遠程攻擊能力。

陸軍將裁減兵員2萬4000人，圖為在德國的美軍第一裝甲師官兵。(美聯社)

陸軍部長克瑞絲汀‧沃姆斯(Christine Wormuth)表示她和陸軍參謀長喬治(Randy George)上將致力減少空缺或多餘的職位。

沃姆斯27日表示：「我們正削減反恐及反叛亂兵力，希望為大規模作戰行動做好準備。」喬治則說陸軍領導階層做了大量分析來選擇需裁減兵力的部分。

根據一份陸軍文件，陸軍「嚴重超編」，沒有足夠的士兵填補現有的職位，要削減的是「空間」而非「人」，陸軍不會要求士兵離開部隊。

這一決定反映多年來陸軍一直無法填補數千個空缺的情況，按照目前的人員編制，陸軍最多可擁有49萬4000名士兵，而目前的現役士兵總數約44萬5000人；新計畫的目標是未來五年招募足夠的兵力，達到47萬人的水平。

過去伊拉克和阿富汗的戰爭迫使陸軍迅速擴張，以填補送往前線的軍旅，包括打擊凱達(al-Qaida)組織、神學士(Taliban)、伊斯蘭國(Islamic State)的大型反叛亂任務。

多年過去，軍方的重點已經轉移至與中國、俄羅斯等對手的強國競爭，以及來自伊朗 、北韓 的威脅；烏克蘭戰爭表明，需要更加重防空系統及高科技能力。

陸軍領導層表示，他們仔細研究陸軍的所有工作專業，尋找可裁減的部分，另外審查正在進行的陸軍現代化行動，以確認額外兵力應注重的部分。