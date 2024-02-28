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華裔蘇維思再提名勞工部長 參院委員會通過

編譯中心／綜合27日電
蘇維思今年2月到密西西比州會見勞工和社區領袖。(美聯社)
蘇維思今年2月到密西西比州會見勞工和社區領袖。(美聯社)

拜登總統再次提名勞工部副部長蘇維思(Julie Su)出任勞工部長的人事任命案，27日在參院委員會過關，將送交參院院會等候表決。

參院健康、教育、勞工和退休金事務委員會27日下午表決時，兩黨議員立場分明，以11票支持、10票反對，通過蘇維思的提名，票數和上次表決時一樣。

美國之音報導，委員會審議時氣氛緊繃，由於時間有限，委員會主席無黨籍的桑德斯(Bernie Sanders)在會議一開始即宣布，直接進行表決；共和黨議員卡西迪(Bill Cassidy)要求作開場陳述，但遭到桑德斯拒絕，並開始投票。 

這是委員會第二次針對勞工部長人事任命案進行投票，表決結果同再次顯示兩黨在這項提名的分歧立場。現年55歲的蘇維思目前為勞工部副部長，她出任勞工部長的人事提名在參院審議程序幾經波折。

勞工部副部長蘇維思去年4月20日出席参院健康、教育、勞工和養老金事務委員會有關她...
勞工部副部長蘇維思去年4月20日出席参院健康、教育、勞工和養老金事務委員會有關她出任勞工部長的聽證會。(美聯社)

拜登總統在去年2月底宣布提名她出任勞工部長，接替卸任的華殊(Marty Walsh)，也曾以11票支持、10票反對的結果通過委員會，之後在院會持續遭到兩黨部分參議員反對，而被擱置10個月。這些議員認為，她缺乏工人和管理層談判方面的經驗，並擔憂她有「反商業」立場。

儘管反對的議員未表態改變決定，拜登總統在上個月8日再次提名蘇維思出任勞工部長。目前尚不清楚這項人事提名到參院院會後是否會面臨其他阻力。民主黨僅掌控參院微弱多數，要通過蘇維思的人事提名，所有民主黨參議員都必須投下支持票。

史丹福大學畢業並擁有哈佛法學博士的蘇維思為華裔移民第二代，父親來自台灣，母親為中國人。她在威斯康辛州出生，年幼時全家搬到洛杉磯。如果她的任命順利在參院過關，將成為繼貿易代表戴琪(Katherine Tai)之後，拜登政府的第二位亞裔女性內閣成員，同時也是拜登政府的第一位亞太裔女性內閣部長。

勞工部 參院 拜登

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