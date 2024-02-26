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食品大漲 國人收入11.3%用在吃 又回到30年前

記者顏伶如／綜合報導
食物價格上漲，衝擊消費者荷包。圖為洛杉磯超市的肉品櫃。(路透)
食物價格上漲，衝擊消費者荷包。圖為洛杉磯超市的肉品櫃。(路透)

糧食價格不斷走高，食物開銷占民眾可支配收入11.3%，大約是30年前的水平，當時總統是老布希(George H.W. Bush)，「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)在戲院上映，C+C音樂工廠(C+C Music Factory)稱霸告示牌(Billboard)排行榜。

雖然整體通膨已有趨緩，食物花費在2022年與2023年仍讓民眾覺得壓力沉重。勞工部統計顯示，2024年1月餐廳與餐館價格比2023年1月上漲5.1%，買食物花費在同期之間則增加1.2%。

高價格短期恐難調降

華爾街日報報導，餐廳業者與食品公司主管都說，高價格短期之內不太可能調降，因為業者依然面臨工資上漲以及原物料漲價的影響，例如可可豆(cocoa)，消費者必須想辦法調適。

零食食品大廠Kellanova執行長卡希廉(Steve Cahillane)說，回顧歷史可以發現通貨膨脹過後，食物價格並不會降低，高價一直維持。

根據農業部數據，1991年消費者可支配收入11.4%用於食物，當年美國家庭仍為1970年代食物價格飛漲的後續效應所影響。

30多年後的現在，消費者可支配收入用於食物的比例，又回到1991年時的水平。根據農業部最新統計，消費者2022年可支配收入有11.3%是花在食物。

減少外食、不點前菜

許多上館子的消費者說，已經減少外食次數，到餐廳吃飯時不點前菜，買菜時則較常選購價格較低的店家自營品牌產品，並且透過手機應用程式尋找促銷或折扣優惠。

食品業者同樣感受到價格壓力：玉米、小麥、咖啡豆、雞肉價格都有降低，但糖、牛肉、薯條等價格卻仍然維持高點或不斷漲價。美國經濟各行各業的漲價幅度已足以應付成本提高，使得零售業、生技產業、製造業等獲利隨之增加。

丹尼餐廳(Denny's)、溫蒂漢堡(Wendy's)等連鎖式餐廳這個月對投資人指出，2023年客人上門人次比2022年減少，因為消費者有經濟壓力，特別是低收入族群。好時巧克力(Hershey)、卡夫亨氏食品(Kraft Heinz)則銷售下跌。

農業部 低收入 勞工部

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